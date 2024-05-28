鼓山獼猴巡守隊成立 以水彈槍代漆彈槍與空氣槍警告猴群
高市府農業局與鼓山區桃源里歷經半年的討論與規劃，成立「桃源里獼猴巡守隊」是高雄市首次由在地社區自主發起組織的獼猴巡守隊，未來將針對13處餵食熱點進行不定時巡查與違法餵食蒐證與舉報；另為提升驅離滋擾性獼猴嚇阻力，在不傷及獼猴且不於獼猴身上留下顔色等考量下，巡守隊不使用漆彈槍與空氣槍，而改試用安全性較高的充電式水彈槍來巡護。
記者郭凱杰／高雄報導
「桃源里獼猴巡守隊」昨(26)日正式成立，由桃源里里長李慶賢召集當地熱心居民共19人組成，該隊主要向遊客宣導禁止餵食政策，成立當日邀請到屏東科技大學哺乳動物學專家裴家騏退休教授，對巡守隊成員進行相關知識與技能之教導。希望藉由主動出擊維護桃源里的居住環境與安全，並希望透過減少餵食、增加獼猴對人類的警戒性，未來能慢慢減少獼猴下山等餵食與搶食的行為，降低人猴衝突。
農業局也針對桃源里李慶賢里長建議的餵食熱點，設計新穎的禁止餵食告示牌，以簡單清楚的視覺圖面取代舊有過多的文字資訊，化繁為簡讓告示宣導的辨識度提高、讓人更容易「記得住」，進一步深入理解達到防治與改善，從軟體、硬體上雙管齊下，期能對沉痾已久的人猴共存困境，打開新的一片窗。
裴家騏表示，人猴關係改變、人猴衝突的問題叢生，其最主要的原因就是人類餵食猴子所造成，他說，人類餵食猴子會讓猴子誤判情勢，將凡是有兩隻腳的動物，都視為食物供應器，因此會嘗試跟所有人類接觸、索食，要重塑人猴新文化，就是不要餵食，不要主動接觸猴子。
高雄市在101年即制定高雄市野生動物保育自治條例，禁止接觸及餵食獼猴，違反者將處新臺幣5千元至1萬元的罰鍰，同時設有檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法，經查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可依實收罰鍰金額百分之20獲得檢舉獎勵金。農業局再次呼籲民眾不要餵食獼猴，如果看到違規餵食行為，可進行蒐證向1999或農業局舉報。