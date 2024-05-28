影／國濱CP合體！綠委跳晚安大小姐 甜喊「再睡下去民主就沒囉」
立法院續審國會改革相關法案，今（28）日進入第四回合，場內藍綠白委都略顯疲態，不過，民進黨立委郭國文、鍾佳濱卻出新招提振精神，在議場跳起爆紅神曲「晚安大小姐」，綠委更改編歌詞，笑稱「韓院長 it's time to go to bed」、「無法忍受的藍白擴權」、「再睡下去民主就沒了」，讓在場綠委笑翻。
記者林怡昕／台北報導
立法院今天續審國會改革相關法案，相較於前幾次院會朝野肢體衝突，這次過程與前幾次相比相對平和，藍綠白委似乎真的累了。
而前幾次院會都有在YouTube頻道「加開零食會」開直播的民進黨立委黃捷，今天早上卻出現搞笑橋段，郭國文、鍾佳濱竟然在現場開跳爆紅神曲「晚安大小姐」，蘇巧慧還說，他們要把這首歌獻給立法院長韓國瑜「韓院長 it's time to go to bed！呀咧呀咧！」。
黃捷更加碼改編歌詞「無法忍受的藍白擴權」、「無法忍受的大小藍」，更精心製作手板寫道「再睡下去，不站出來，民主就沒了喔」，讓在場綠委笑翻。
郭國文更在Thread上提及，「不知道是不是因為朋友當久了，許多人說我跟佳濱長得很像」，更問粉絲「大家想看更多國濱cp嗎？」