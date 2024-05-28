水庫解渴好機會！賈新興：梅雨轟到6月中 本週末還有劇烈雨勢
台灣進入梅雨季後迎來近期最劇烈的降雨，本週受鋒面影響，全台天氣不穩定，今（28）日中南部更頻頻發出「豪雨特報」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，台灣「有利梅雨建立環境」預估持續至6月21日左右，期間降雨偏多機率高、氣溫偏涼，之後降雨才會轉偏少。
記者張志浩/綜合報導
針對未來一週天氣，賈新興指出，今天西半部有局部較大雷雨或陣雨，隨著鋒面往南方移動，傍晚開始北台灣降雨逐漸趨緩， 僅剩台中以南及花東有零星短暫雨，明（29）日鋒面南移到巴士海峽，清晨彰化以南仍有零星短暫雨，午後山區有局部短暫雨。
週四至週五（5/30至5/31），鋒面有往北移動的趨勢，除了台南以南沿海有局部短暫雨外，午後各地也有局部短暫陣雨或雷雨。週六至下週一（6/1至6/3）另一波鋒面南下影響， 全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後有較大雨勢，下週二（6/4）鋒面南移到巴士海峽，台中以北仍有零星短暫雨，午後新竹以南山區、宜花山區及竹苗有局部短暫雨。
賈新興最後補充，從昨（27）日開始，台灣就進入有利梅雨發展條件的環境，綜合西南季風、垂直風切、水平風切等變因後，預估台灣雨量偏多的天氣型態，可以維持到6月21日左右，期間全台各地都可能出現短時間較劇烈的降雨，也有望替水庫帶來挹注。