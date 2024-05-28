晴空匯奪命火警！高虹安「手寫信」慰問消防：2勇消入祀忠烈祠
新竹市「晴空匯」26日深夜發生住宅火警，導致2名勇消詠真、周立鑫為了搶救受困住戶不幸殉職，新竹市長高虹安今（28）日PO出「手寫信」表示，市府將擇期為詠真和立鑫舉辦聯合公祭，之後分別入祀苗栗、高雄忠烈祠，自己一早也向總統府、行政院申請頒發褒揚令、楷模獎章，兩位英勇消防同仁亦將追晉分隊長。
記者孫唯容／綜合報導
新竹市消防局26日晚間10點55分獲報，「晴空匯」大樓火警後，第一時間前往灌救，除疏散大部分住戶外，也派員到地下室管道間撲滅火源，期間李詠真、周立鑫2名勇消得知仍有民眾受困，再度進入樓層搜索，不過疑似因氣瓶耗盡發出求救訊號，以及面罩被電器燃燒後會產生焦油附著，導致視線受阻，最終被發現倒臥在梯間失去生命跡象，送醫搶救不治。
對此，高虹安說，「昨夜開始相信許多同仁們一夜沒闔眼，我也是。一場無情的火災，讓詠真和立鑫永遠離開了我們」，同仁們帶著悲痛萬分的心情，仍不懈怠地堅守崗位救災，疏散一批一批的住戶，保衛市民朋友的安全，完成詠真和立鑫生前最後一次重要的任務，厚重的防火衣和裝備，外面滿佈著油漬，裡面則是數不清的汗水和淚水。謝謝您們，城市的英雄。
高虹安表示，26日半夜一收到世恭局長的消息，自己便趕赴新竹台大和馬偕醫院，27日上午則到殯儀館，探視和慰問詠真和立鑫的家屬，和親愛的家人天人永隔，那種痛和煎熬，自己僅僅是抱著他們、撫慰他們，都能感受得到微小身軀所承受之重，自己和市府團隊雖無法代替家屬將這些傷痛熨平，但能為詠真和立鑫親愛的家人做的，都會盡力去做。
高虹安說，市府將擇期為詠真和立鑫舉辦聯合公祭，之後分別入祀苗栗、高雄忠烈祠，自己一早也向總統府、行政院申請頒發褒揚令、楷模獎章，兩位英勇消防同仁亦將追晉分隊長。內政部劉部長、消防署蕭署長27日中午來到竹市拈香時，自己亦和兩位中央長官確認因公殉職撫卹金發放事宜，期能協助家屬完成後事，送詠真和立鑫最後一程。