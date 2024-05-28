腸病毒進入流行期！北市全額補助疫苗6/17開打　「適用對象」一覽

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◾補助對象：出生滿2個月至未滿6歲，且具有北市第2類兒童醫療補助資格，包含罕見疾病患者、重大傷病、低收入戶、特殊個案、特殊境遇家庭、極低體重等，及台灣關愛之家協會收容兒童。
◾接種地點：北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所。
◾補助方式：補助對象至北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所接種腸病毒71型疫苗，可現場減免疫苗接種費用，每人補助第1、2劑。
◾攜帶證件：兒童健康手冊、健保卡。
◾接種間隔：安拓伏腸病毒71型疫苗：2劑接種間隔28天。恩穩健腸病毒71型疫苗：2劑接種間隔56天。（接種第1劑時未滿2歲，可於第1劑1年後接種追加劑。）
北市衛生局局長陳彥元表示，腸病毒感染併發重症好發於5歲以下幼兒，而幼兒感染腸病毒71型易引起神經系統併發症，透過疫苗接種，可降低幼兒罹患腸病毒71型重症的風險。
陳彥元並強調，腸病毒型別多元，接種腸病毒71型疫苗後，還是有可能感染其他型別腸病毒，因此仍需落實勤洗手、常消毒等預防措施。
依據疾管署疫情監測，2024年全國於4月中進入腸病毒流行期，北市則於5月中超過流行閾值，但近2週疫情已稍有趨緩，第21週（5月19日至5月25日）國內腸病毒門急診就診1萬4967人次，較前一週下降16.3%，而北市第21週腸病毒門急診就診計1093人次，較前一週減少14.4%。
北市衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院（台大兒童、馬偕兒童、北榮、新光、三總、國泰、萬芳、振興、北醫、台安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫。