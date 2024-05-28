聯發科看好未來3到5年有好成長 法說會後股價衝至新天價1315元
台北股市今（28）日開高走高，早盤一度衝至21917.93點、再創歷史新高。其中權值股中又以聯發科表現最為強勁，昨（27）日召開股東會後，今日股價以1300元開出，盤中一度衝到1315元，再創歷史新價位，市值也達到新台幣2.1兆元，上午10點20分則是上漲將近2%，來到1310元。
記者陳郁柔／台北報導
聯發科股東會昨日登場，董事長蔡明介致詞時表示，感謝股東們對聯發科技的支持。聯發科技過去27年來，整合運算、多媒體、通訊連網三大核心技術矽智財，提供系統晶片（SoC），利用台積電等先進製程，也透過先進封裝，達到性能、功耗、面積的最佳化，以這樣的競爭力累積現在的地位，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，我們會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績。
副董事長暨執行長蔡力行也說，今年全年的表現會比去年要有不錯的成長，我們也要有絕對的努力來到達這個目標。未來3到5年，除了5G旗艦行動晶片的持續投資，公司在車用、ASIC、Arm架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來3到5年會有很好的成長。
另外，聯發科也表示通過限制員工權利新股發行，相信有助於公司連結股東價值、對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，同時確保公司員工利益與股東利益相結合，以共同創造公司及股東之利益。
此外，有外資看好聯發科後市表現，將評等調高到買進，並且將目標價從1070元調高到1550元。也因此激勵今日股價漲勢強勁，早盤最高衝到1315元，再創歷史新價位，市值也達到新台幣2.1兆元。也帶動多檔IC設計股走強，金麗科、笙泉、芯鼎、凱鈺亮燈漲停，祥碩上漲逾7%，安國、安格、樺訊、宏觀上漲逾6%。