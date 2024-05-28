新竹火警2勇消殉職！時力黨團喊話高虹安：應支持消防員組工會

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蔡惠婷認為，針對超高大樓火災事故，消防人員要爬多層樓梯救災，顯然台灣標準6.9公升的空氣瓶不夠用，同時現有的警報器也無法垂直定位，因應新竹市東區高樓林立，市府應配置圖公升數較高的空氣瓶，及可即時定位的智慧化救命器。
蔡惠婷進一步說，昨天她在現場看到主要是啟德重機的吊車負責救援工作，因為新竹市既有的雲梯車最高只有52公尺，根本無法應付超高樓火災。雖然雲梯車高度追不上建築高度，但現在連16層的超高樓都無法達到，實在太不專業，她建議市府應評估添購能到達20層以上的雲梯車，讓救援更加即時。
蔡惠婷認為，除了硬體設備的補足外，消防專業訓練的落實，尤其火場生存訓練的普訓，還有心靈課程、定期諮商、固定健檢等，對於消防員的專業強化與心理支持也相當重要。
市議員林彥甫表示，市府第一時間對外說明兩位殉職的消防員是 「再次進入大樓執行人命搜索任務」，但後來又改口兩人只進去過一次，顯然現場資訊相當混亂，也讓外界有諸多揣測；同時大家關注從消防員發出「Mayday」的求救訊號，花40分鐘才找到人，中間發生什麼事，救援如何進行，市府也尚未說明清楚。
林彥甫建議，現在正值議會定期會期間，市府應儘速釐清事發過程並於明後天下午進行專案報告，讓重要資訊公開透明，避免未經證實的訊息到處亂竄，影響基層消防士氣，又無助於改善問題。
新竹市議員廖子齊表示，消防員們面臨極大的職業危險和壓力，他們的權益和安全必須得到更好的保障。讓消防員能夠組工會，才能讓他們以集體的談判力量爭取更合理的，也更能保障自己的工作環境、條件、設備和訓練。
廖子齊說，看到民眾黨主席柯文哲從總統選舉開始就提出支持消防員組工會的主張，直到近日都還在臉書上發文重申立場，這樣的表態相較國民兩黨是值得肯定的。然而，根據銓敘部今年5月中詢問縣市政府對消防員組工會的意見，民眾黨執政的金門縣和新竹市政府都是表態反對的。
廖子齊議員呼籲柯文哲盡快與這兩位同黨的縣市首長溝通，公開支持消防員組工會，也請高虹安盡快表態，別漠視基層消防員的權利。希望這次的悲劇能夠成為警鐘，市府應積極改善消防體系，就從支持消防員組工會開始。