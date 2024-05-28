黃仁勳懂吃！7人團吃爆「平價鼎泰豐」才2000多 犂園湯包館紅了
被稱為AI教父的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，日前再度訪台，每次來台美食行程總是備受矚目，不僅大批粉絲跟著他的腳步覓食，更被網友整理出美食地圖，此次來台造訪的美食餐廳，除了幾乎是每次他都會光顧的「花娘小館」，昨（27）日還被目擊出現在松山區的「犁園湯包館」，該店有「平價版鼎泰豐」之稱，據傳當晚一行7人點了多道菜色，共消費2千餘元，黃仁勳還給出1千元小費。
記者葉盛耀/綜合報導
輝達執行長黃仁勳此次訪台主要是為參加下週舉行的台北國際電腦展COMPUTEX 2024。前（26）晚黃仁勳抵達台北松山機場後，便被民眾目擊到，現身在他經常造訪的台北市松山區知名川菜館「花娘小館」，還熱情地與現場民眾自拍。
而昨（27）日中午，黃仁勳與妻子前往松山區的「犂園湯包館」用餐，根據《民視新聞》報導，此行共7人總共消費了2千多元，店家也秀出當日的菜單，完整披露出他們點的菜色，除了招牌的小籠湯包、蟹黃小籠、三鮮鍋貼之外，還有山東燒雞、京醬肉絲、客家小炒、大餅捲牛肉、犂園蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅、酸豆大餅、流沙奶黃包、XO醬雙魚炒飯、小米粥、芒果奶酪等餐點，且據傳黃仁勳還給出1千元小費，相當大氣。
「犂園湯包館」自2010年營業至今，培養不少老主顧，在Google評論上有2900多則留言，並有4.3顆星星此等高分數，餐廳除了上海小點外，也提供許多現炒熱食也是該店的一大特色，另外還推出「羅勒鮮蚵湯包」，是在湯包內加入蚵仔、九層塔，算是獨家口味。
黃仁勳每次來台總不忘常許多美食，除了此次的「犂園湯包館」、「花娘小館」之外，像是寧夏夜市、饒河街夜市，四平街週邊的富霸王豬腳、牛耳精緻麵館的牛肉麵、私廚餐廳「春韭」、鄒記食舖等，都因為他而更引爆人潮。