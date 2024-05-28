五月天阿信昔高喊「台灣要建國」 1996年站台畫面曝：長大的代價
天團五月天主唱阿信在北京鳥巢演唱會時脫口說出「我們中國人」引發兩岸熱議，讓不少台灣歌迷十分失望，並揚言抵制五月天。有粉絲翻出阿信與團員們1996年時在「台灣建國晚會」上演唱的畫面，再度引發討論，不少粉絲紛紛感嘆地表示：「這就是長大的代價」。
記者張一笙/綜合報導
昨（27）日臉書粉絲專頁「我是台灣人．台灣是咱的國家」分享五月天當年還沒出道時，以「SO BAND」的名義參加《台灣建國晚會》，在舞台上演了〈鼓聲若響〉、〈母親ㄟ名叫台灣〉等曲目，引發不少粉絲們的討論。事實上，由於當年他們尚未正式成軍，因此曾經「什麼場子都唱」，靠著在炸雞店演唱、選舉場演唱、街頭賣唱一步一步累積名聲。
當年阿信與團員都在晚會身穿著黑衣，台下幾乎都是支持台獨的民眾，「SO BAND」的演出對尋求台灣獨立的民眾有強大感染力，因此獲得巨大迴響。「我是台灣人．台灣是咱的國家」粉專提到：「終於還是活成了自己當年最討厭的樣子」並表示很多人都非常不捨被迫表態的藝人們，不過又有誰來捨不得被糟蹋的台灣魂，同時表態自己的歌單中「再無五月天」。
有粉絲在底下出面緩頰表示：「五月天他們後面有一大群人要養，希望歌迷們不要對他們太過責難」、「很多事情不是嘴巴說說而已，有太多問題事不由人」、「這就是長大的代價，很多事身不由己」，不過也有粉絲認為既然五月天已經做出選擇，就要對自己的選擇負責：「再容忍下去，就成為慣性的理所當然了」、「拋棄理念就失去價值了」。