梅雨鋒面來襲 黃偉哲：抽水站全力啟動抽水市民注意安全
中央氣象署今(28)日針對臺南市發布豪雨特報，水利局抽水站全力啟動抽水，截至上午9時，計有灣裡，安平等20站抽水站啟動抽水，抽水量33.5萬噸，並持續運轉。市長黃偉哲提醒市民朋友，近期梅雨鋒面來襲，天氣不穩定，出門前記得攜帶雨具也要注意行車安全。
記者郭俊暉／台南報導
因應梅雨鋒面可能帶來之劇烈降雨，轄內62座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中469台抽水機已預佈於易積淹水地區，並完成滯洪池預洩降作業，另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3,600片防水擋板分發予區公所及防災社區視天氣及實際狀況使用。
根據水利局統計，截至上午9時，今天降雨最大10分鐘雨量為歸仁區21.5毫米、善化區20毫米、安定區20毫米；最大時雨量為白河區56.5毫米、東山區53毫米、白河區52毫米；最大累積雨量為東山區99.5毫米、白河區92毫米、龍崎區77毫米。
水利局表示，因應這次梅雨鋒面，臺南市於9時30分三級開設，同時超前部屬各項防汛整備措施並頻繁進行巡查，請市民朋友可多加利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。