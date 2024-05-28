總統蜜月期展開！賴清德聲望近6成　「這現況」成嚴酷考驗

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游盈隆說明，2016年前總統蔡英文第一任期有一個很好的開始，其主要背景是前總統馬英九時代在太陽花民意海嘯下倉皇結束，在民心望治時，蔡英文接任總統，自然水漲船高，2020年蔡英文聲望飆到近7成2，主要背景是2019年底開始的「新冠肺炎全球大流行」(Covid-19 Pandemic)，從2020年初到5月台灣展現神奇的防疫表現，一度成為全球的模範，直接推升總統蔡英文的聲望到史上最高點。
游盈隆指出，反觀賴清德上任的背景是，在蔡英文8年沈重執政包袱下，辛苦走出8年魔咒陰影，延續綠色執政，贏得新的4年任期，若稱為「意外的4年」，並不唐突。再加上，國會三黨不過半，且民進黨淪為國會第二大黨情況下，賴清德正式就任總統時能獲得5成8民意支持，已經是難能可貴。未來如何面對一個力大無窮且具強烈敵意的國會，順利推動各項施政，對賴清德的國家領導能力是一個嚴酷的考驗。
此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年5月20-22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。