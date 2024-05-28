晴空匯火警疑電纜線短路！排煙風機初有啟動 電源遭燒燬釀禍
新竹晴空匯28樓社區大樓26日深夜發生火警，雖然火勢不大，但是有2名消防為救出受困民眾不幸殉職，新竹市消防局今（28）日公布調查結果，研判起火原因為電纜線短路造成。至於為何排煙設備為何不起作用？消防局指出，由於排煙設備的電源系統遭到燒燬，因此無法輸送電路進而影響功能。此外，今天上午10點起開放住戶返家取重要物品，同時今天與明天也會有消防人員待命，協助住戶返家取物。
記者孫唯容／綜合報導
新竹市消防局表示，火災調查科完成初步鑑定，公布初勘結果，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢，調查人員勘查現場時，發現該大樓特別安全梯間的排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能，不過隨著後續纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉，而失去排煙功能，大樓後續雖有發電機啟動緊急供電，但也因排煙設備的電源系統遭到燒毀，無法輸送電路，詳細起火原因及鑑定結果以完整調查報告出爐為主。
消防局表示，今天上午10點起，開放住戶返家拿取重要物品跟財物，28日、29日兩天現場上午10點到晚間8點也會有消防及義消人員在現場待命，將陪同住戶前往家中拿取重要物品，請有需要的住戶再安排時間前往。