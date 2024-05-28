「黃仁勳帶路」台積電將成千金股　謝金河：「大家以為在開玩笑」

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謝金河指出，輝達在2022年底股價僅108.13美元，市值落在266億美元，但如今飛奔到1064.75美元，市值2.619兆美元，僅次於微軟、蘋果，成為第3大企業。而輝達市值也超過Aramco石油公司的2.458兆美元，這也意味著晶片的重要性已超過石油。
謝金河表示，過去一年，輝達市值成長近10倍，AI貫穿整個資本市場，幾乎所有大咖企業家都必須為AI的未來說幾句話，AI也成為今年畢業典禮最熱門話題。今天台股的台積電、聯發科、鴻海、廣達、華碩等股價，也隨輝達而轉變。
謝金河笑說，自己過去曾說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，而現在有黃仁勳帶路，這樣的可能性愈來愈高。並引述台積電資深副總張曉強所說的話「半導體黃金時刻已經到了，2030年產值上看一兆美元」。台積電股價到878元，市值達新台幣22.48兆元，美國ADR到160.66美元，市值跑到8299.21億美元。看起來台積電股價達到新台幣1000元，台積電ADR市值破一兆美元的可能性愈來愈高。台股也將因為台積電，使加權指數撐高到大家不敢置信的位置。
謝金河表示，這種財富現場也愈來愈可怕，一家輝達市值超過整個德國股市的總和，這也是個不可思議現象。這次黃仁勳來台，會再刮起什麼樣的旋風，大家拭目以待。