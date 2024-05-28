林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

劉雨柔爽領節目通告費？傳「拒與楊皓如同台」　經紀人親吐真相

▲近日劉雨柔（左）被傳出因為「拒和楊皓如（右）同台」不僅在節目攝影棚發飆，還沒有參與節目拍攝爽領通告費，劉雨柔對此做出回應，經紀人也第一時間還原事情經過。（圖／翻攝自劉雨柔臉書、楊皓如IG）
▲近日劉雨柔（左）被傳出因為「拒和楊皓如（右）同台」不僅在節目攝影棚發飆，還沒有參與節目拍攝爽領通告費，劉雨柔對此做出回應，經紀人也第一時間還原事情經過。（圖／翻攝自劉雨柔臉書、楊皓如IG）

記者張一笙／綜合報導

女藝人劉雨柔與楊皓如過去因為私人恩怨，2人至今不願與對方同台。日前劉雨柔受《同學來了》製作單位邀請，發現同台嘉賓有楊皓如，因此馬上找工作人員理論，製作單位為息事寧人，直接將通告費發給她，並告知她可以不用參加錄影。未料，近日卻傳出劉雨柔不但強烈拒絕與楊皓如同台，還爽領節目通告費的消息，經紀人也在第一時間說明事情始末。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉雨柔在臉書上發文，說明事情始末。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔在臉書上發文，說明事情始末。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
劉雨柔不滿自己與前夫離婚時被楊皓如消遣，加上2人在許多節目上也多次相互暗諷對方，因而結下樑子。近日劉雨柔被爆接下《同學來了》通告，到場發現同場嘉賓有楊皓如，因此在現場找工作人員理論並發飆，最終製作單位提出道歉，並直接讓劉雨柔拿了通告費就離開才平息紛爭。

對此，劉雨柔氣得在IG上以黑底白字無奈回應：「又想用標題殺我？先把自家禍害殺一殺吧！」劉雨柔同時也在臉書上發文，表示自己當天還沒到梳化間就被工作人員攔下，並提到自己離開現場時是嘻嘻哈哈的，並沒有現場發飆。

▲劉雨柔表示，因為前夫的種種問題浮現，才會讓她決定不敢生小孩。（圖／中天綜合台提供）
▲劉雨柔與前夫離婚後遭楊皓如暗酸，2人產生嫌隙至今不願同台。（圖／中天綜合台提供）
根據《娛樂星聞》報導，劉雨柔的經紀人回應當天她們道現場才發現有楊皓如：「但因為我們先前就已提出過不要節外生枝、覺得不同台比較好。」經紀人也強調工作人員十分客氣，一直說是他們疏忽導致2人同台。經紀人說他們主動提出不參加錄影，但也因為少一位來賓的關係對製作單位感到十分抱歉：「製作人當時有特地來道歉，說下次再補雨柔通告。」並再次強調沒有拿通告費，製作單位還補貼搭乘計程車的車馬費。

楊皓如尪裝熟叫蔡依林出來！攀關係「我們都輔大的」　尷尬場面曝

五月天阿信昔高喊「台灣要建國」　1996年站台畫面曝：長大的代價

五月天阿信「我們中國人」惹議！消失社群3天　今日再當活網仔

林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載