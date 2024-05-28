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「令和怪物」佐佐木朗希大聯盟夢未滅！美媒：下賽季有望提前赴美

▲被稱為「令和怪物」的佐佐木朗希，是否有望在今年休賽季就赴美挑戰大聯盟，備受外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲被稱為「令和怪物」的佐佐木朗希，是否有望在今年休賽季就赴美挑戰大聯盟，備受外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

佐佐木朗希還是很想盡快挑戰大聯盟！目前效力於日職千葉羅德海洋的22歲大物投手「令和怪物」佐佐木朗希，雖然尚未確定何時會透過入札制度挑戰大聯盟舞台，不過根據美媒報導指出，佐佐木將有相當大的機會，在今年休賽季赴美挑戰。而大聯盟則也有許多球隊，都計劃好要在休賽季透過銀彈攻勢，網羅這名年輕好手，其中擁有大谷翔平、山本由伸的洛杉磯道奇，也有可能是佐佐木的潛在下家

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佐佐木渴望挑戰大聯盟　聯盟內部人士也看好

根據美媒《華盛頓郵報》記者Chelsea Janes指出，身高6呎4吋的佐佐木朗希，有著一顆速度最快達103英哩（約165.8公里）的火球，還有一顆相當優秀的指叉球，是許多大聯盟球隊如今關注焦點。而儘管佐佐木尚未在大聯盟出賽過，但他相當渴望能夠挑戰大聯盟，聯盟內的許多內部人士也相信，佐佐木將有機會成為下一個聯盟當中的「大物」

佐佐木朗希至今在日本職棒共出賽54場，防禦率僅2.03，337.1局投球當中，飆出437次三振。本賽季到目前為止，佐佐木共出賽8場，戰績4勝2負，防禦率2.18，主投53.2局送出61次三振，三振能力仍舊相當出色。且由於佐佐木朗希極度渴望能夠赴美發展，也有望比其他日本好手，更快登上大聯盟舞台。

羅德洋砲談到佐佐木　稱他每天都在問大聯盟事情

而曾效力海盜隊8年，現為羅德隊的洋砲Gregory Polanco則表示，佐佐木朗希每天都在問他有關大聯盟的事情，Polanco說到：「當我來這邊的時候，他就跟我開玩笑說，我要去這隊、我要去那隊。他完全準備好（挑戰大聯盟）了。」Gregory Polanco在2022年離開效力已久的匹茲堡海盜，轉戰日本職棒，並效力巨人隊，2023年則是轉至羅德，今年是他與佐佐木同隊的第2年。
 


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