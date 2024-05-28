台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

馬辣集團6月超殺優惠！證件「168」中2碼　九孔鮑魚、巨蛤吃到飽

▲馬辣集團新一波優惠來了，此次於6月推出含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1,6,8」任2碼，即可享有特有優惠，加碼高檔食材吃到飽，像是新馬辣選擇指定方案，就可全桌享「九孔鮑魚吃到飽」。(圖／馬辣集團提供)
▲馬辣集團新一波優惠來了，此次於6月推出含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1,6,8」任2碼，即可享有特有優惠，加碼高檔食材吃到飽，像是新馬辣選擇指定方案，就可全桌享「九孔鮑魚吃到飽」。(圖／馬辣集團提供)

記者葉盛耀/綜合報導

馬辣集團優惠又來了！此次活動日期為2024年06月01日~06月30日止，推出含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1,6,8」任二碼(可重複，例如66、88)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「六月端午節優惠」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有特有優惠，加碼高檔食材吃到飽，像是新馬辣選擇指定方案，就可全桌享「九孔鮑魚吃到飽」。

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📍哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

▲至哞哞屋和牛燒肉消費，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶。（圖／馬辣集團提供）
▲至哞哞屋和牛燒肉消費，對中身分證字號任兩碼，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶。（圖／馬辣集團提供）
📍夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。另外，馬辣也於即日起推出快閃限定「愛文芒果季」，端出產地直送的枋山愛文芒果，馬辣全台7家門市供應，為期約2~4週，全都無限量供應吃到飽。

▲不僅身分證優惠，馬辣即日起還供應屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」，顆顆多汁香甜，都可吃到飽。（圖／馬辣提供）
▲不僅有身分證優惠，馬辣即日起還供應屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」，顆顆多汁香甜，都可吃到飽。（圖／馬辣提供）
📍馬辣經典麻辣鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

📍馬辣經典麻辣鍋Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」 或 「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

▲到新馬辣經典麻辣鍋Plus+，選擇指定方案「極上三和牛放題」 或 「世界四大和牛放題」，對中身分證任兩碼，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲到新馬辣經典麻辣鍋Plus+，且對中身分證字號任兩碼，選擇指定方案「極上三和牛放題」 或 「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握（壽司）」每成人一貫。

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。


另外，王品集團旗下「就饗鐵板燒」也有「吃到飽」優惠，每週一至週五平日限定，來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，還附上一份蔥蛋，補充滿滿蛋白質，特價只要288元，再享2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。「就饗」人氣最高的單人海陸套餐408元起，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，7月31日前，2人(含)以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。

▲「就饗鐵板燒」每週一至週五平日限定，來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，附上一份蔥蛋，特價只要288元，並享有2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。（圖／王品集團提供）
▲「就饗鐵板燒」每週一至週五平日限定，來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，附上一份蔥蛋，特價只要288元，並享有2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。（圖／王品集團提供）

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