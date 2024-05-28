馬辣集團6月超殺優惠！證件「168」中2碼　九孔鮑魚、巨蛤吃到飽

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不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。另外，馬辣也於即日起推出快閃限定「愛文芒果季」，端出產地直送的枋山愛文芒果，馬辣全台7家門市供應，為期約2~4週，全都無限量供應吃到飽。
📍新馬辣經典麻辣鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。
📍新馬辣經典麻辣鍋Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」 或 「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握（壽司）」每成人一貫。
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
另外，王品集團旗下「就饗鐵板燒」也有「吃到飽」優惠，每週一至週五平日限定，來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，還附上一份蔥蛋，補充滿滿蛋白質，特價只要288元，再享2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。「就饗」人氣最高的單人海陸套餐408元起，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，7月31日前，2人(含)以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。