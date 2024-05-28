滯留鋒雨開轟！全台水庫即時水情　石門水庫雨停、南部水庫未解渴

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石門水庫昨（27）日實施今年第9次地面人工增雨，累積水量上升0.15％，截至今日上午9時蓄水量僅有32.9％，今年累積入流高於出流，北水分屬認為水情仍審慎樂觀。不過6月將迎接抽穗期，桃園、新竹田灌區需要大量農業用水，水利署允諾桃竹農田灌區供水3700萬噸水量，相當日平均120萬噸水量。
不少民眾關心石門水庫水情，近150人守在石門水庫即時影像觀看是否下在集水區，不過目前從直播畫面來看，降雨已經停歇，讓不少網友紛紛留言「沒了!接下來只能看南部表演」、「祈禱下雨 」。
🟡北部民生供水無虞，南部未下在集水區
據水利署水庫水情統計，20日至27日之間，翡翠水庫灌注水量高達3741萬噸，蓄水率上升至68%，位居全台水庫第一，台北翡翠水庫管理局長林裕益表示，目前民生供水無虞。
供應中部用水的德基水庫7天共進帳866萬噸；南部地區則因雨水沒有全下在集水區，水情僅稍有緩解，曾文水庫蓄水量近13,453萬立方公尺，位居全台第3；供應民生用水的南化水庫，進水約65噸，蓄水率為26.9%；提供嘉義地區用水的仁義潭及蘭潭水庫仍未解渴，蓄水率分別為29.1%及34.7%，期望接下來降雨下在正確集水區。
🟡台灣水庫即時水情
梅雨季第三波滯留鋒面來了！據水利署最新統計，梅雨季為估可為全台水庫挹注6654萬噸水，上一波梅雨，為翡翠水庫補水3千多噸，德基水庫也有866萬噸，目前全台只剩石岡壩、白河水庫，仍拉紅色警報。
民眾可關注「台灣水庫即時水情」隨時關注水庫水位，即時水情資料係自記儀器自動產生，水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，不過更新時間不一致，加上因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。也可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。
🟡台灣水庫即時影像
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