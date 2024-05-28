今日軍武／國機國造讚！經國號首飛35週年　漢翔：沒IDF就沒F-16

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由於我國向美國爭取出售F-16戰機多年未果，1980年代在美協助下研製輕型、多功能的經國號戰機，正式名稱（F-CK-1 Ching-kuo）。為了紀念蔣經國總統任內研發，因而命名為「經國號」。
漢翔表示，1989年5月28日，機務、場地、人員、攝影、救護，都已確認完善各自待命，試飛管制室內不分階級，眾人聚精會神，屏息等待，試飛員吳康明起動發動機，駕著機號10001的首架原型機進入跑道，隨後鬆煞車，高速滑行，油門持續加大，當機身騰空而起，彷彿全國都響起了掌聲與歡呼聲。經過22分鐘的飛行，首飛任務於10:43完美落地，這一刻，寫進了中華民國的歷史。
經國號共有4架原型機，每架各自擔負不同的測試任務，其中編號10002的2號原型機（A2），主要負責低空高速擴張飛行測試。A2機於1989年7月29日，由試飛官伍克振上校完成首飛。10003原型機（A3），於1990年1月10日首飛，試飛官為陳康定中校。10004原型機（B1），於民國1990年7月10日首飛，前座試飛官祝安麒少校，後座朱泰樺中校。B1機不僅是首架經國號雙座機，也因曾有19位將官陸續乘坐，而有「將軍機」之稱。
經國號戰機在完成首階段研發及量產後，國防部展開「翔昇計畫」，自2011年起，用七年的時間，以研製兩架原型機（10005、10006）為標的，單座機（10005）於2006年10月4日升空，雙座機（10006）在2007年3月15日升空，並在兩週後的3月27日，由陳水扁總統為翔昇機命名為「雄鷹戰機」。
2004年8月14日桃園縣政府、國防部、經濟部、交通部聯合舉辦規模空前盛大的「桃園國際航空嘉年華」，經國號戰機的特技飛行表演，正是開幕的重頭戲。當日由吳康明親駕IDF（A3）機上陣，幾個轉彎後急速爬升、翻滾、倒飛，高難度動作接二連三，地面上的民眾仰起頭，歡呼聲不絕於耳。機尾號10003是IDF第三架原型機(A3)，後來常作為吳康明執行單機（Solo Demo）性能展示用機。此次是漢翔公司首度公開的空中展演，也是經國號戰機首次在國人面前高難度性能展示，再次寫下屬於經國號的榮耀時刻。
漢翔強調，經國號研製是我國航空史的光輝歲月，回首來時路，沒有經國號戰機，就沒有今日中華民國的空防，更不會有後來F-16及幻象2000戰機的引進。
經國號性能提升 可發射萬劍彈
經國號戰機原訂生產250架，但因美國同意出售150架F-16A/B型戰機，減產為原型機6架、量產型131架。1992年服役後，空軍委由中科院及漢翔以「翔昇計畫」進行性能提升構型研製，生產單、雙座翔昇原型機各一架，獲國防部及空軍認可，以「翔展計畫」分兩階段為台南及台中兩個經國號戰機聯隊進行性能提升，由IDF A/B型提升為IDF C/D型，成立「翔展計畫」、「翔展二號」兩階段計畫。
性能提升後之經國號C/D型戰機，具備先進數位化航電系統、電子反反制雷達系統、先進32位元飛控系統、數位防滑系統等，更具備發射中科院自製的「萬劍彈」能力，以發揮經國號戰機服役最大效益。
萬劍彈與美軍現役的AGM-54聯合遙攻武器（ JSOW ）相同，具有次彈頭（子母彈）攻擊特性，彈身與推進方式與英、法合作生產的「風暴之眼」（Storm Shadow）相同，能夠在敵方防空飛彈射程之外發動攻擊，最大射程200公里。空軍共有129架經國號戰機藉「翔昇計畫」作性能提升。經國號戰機加掛萬劍彈之後，可藉由GPS與慣性導引，遠程攻擊大陸沿海軍用機場、破壞跑道以阻滯戰機起降。
雙發動機設計 安全性勝幻象2000、F-16
經國號戰機使用2具TFE-1042-70A發動機（美軍編號F124），一大用意是增加推力，經國號使用的F124發動機單具推力6,300磅，比F-16A/B型戰機的普惠 F100-PW-200渦輪扇發動機軍用推力14,670磅低，雖然雙發動機耗油缺點限制了經國號戰機的作戰半徑，但因禍得福，讓經國號戰機發生單具發動機失效情況時，飛行員若處置得宜仍能平安降落。
2022年8月10日空軍清泉崗基地進行基地開放活動全兵力預演，一架正在進行單機特技表演編號1428的經國號戰機突然疑似發生發動機起火，緊急迫降，所幸人機均安。這是繼2017年11月21日新竹基地開放預演後，再度發生經國號戰機在單機表演時發生發動機失效事件。2022年3月14日，一架幻象2000戰機在恆春外海執行任務時，飛行員通報發動機故障，在發動機故障20分鐘後，飛行員最後只好被迫棄機彈跳落海，證明單發動機構型的戰機安全性有其限制。