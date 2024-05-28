英特爾股價慘跌！市值僅台積電15%　謝金河：非常不可思議的事

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謝金河表示，季辛格是天才推銷員，他樂於接受媒體訪問，也不停對外放話，2021年甫上任不久接受CBS主播專訪，就揚言在5年內打被三星，並超越台積電。也時常放話半導體供應鏈不能集中在台灣，全球先進半導體製造基地，要有一半在歐美。若以半導體產業聲量上來看，季辛格簡直是超級巨星，而理論上，英特爾在全球半導體產業定位，無疑是美國全力扶持的大阿哥，其所拿到的國家補貼優於任何企業，如這次晶片法案，英特爾就拿到最多補貼。
然而，儘管英特爾拿到的國家補貼多，卻也不敵頹勢，謝金河表示，英特爾歷經數季虧損才轉盈，但在全球半導體股大漲，費城半導體指數也創下歷史新高紀錄的時刻，英特爾卻獨自往下走。
過去30年，英特爾有很長時間為全球半導體產業老大，過去超微（AMD）被英特爾壓著打，2012年的時候，AMD更是跌到1.81美元，2016年才1.61美元、市值26億美元，當時與英特爾相比，僅佔其市值的1%。直到「蘇媽」，也就是AMD現任董事長暨執行長蘇姿丰來了，才扭轉劣勢。
謝金河表示，今年AI改變了半導體產業生態，輝達以2.619兆美元躍上龍頭寶座，台積電則是8299億美元位居其次，AVGO以6524億美元位居第3，ASML以3820億美元位居第4，再後面依序是三星、AMD、高通、德州儀器、美光，一路下來直到第10名才看到英特爾，跌到30.72美元、市值只剩下1307.75億美元。
謝金河表示，過去英特爾市值曾是台積電數倍，AMD碰上英特爾更是天地之別。但如今英特爾的市值與AMD相比，竟反過來不到其一半，與台積電相比，更只有台積電的15%，「這是非常不可思議的事」。大船殞落，季辛格是否還能自在到處放話，看起來英特爾的股東也會站出來說話。