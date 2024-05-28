周杰倫表態證據被挖出！「講過N次我是中國人」卻沒被出征真相曝
520就職典禮上，總統賴清德宣示台灣主權：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」引發中共政權強烈反彈，中國網友也祭出「表態表格」點名藝人發聲反台獨，原以為周杰倫因為沒有微博帳號逃過一劫，卻被臉書粉專「政客爽」挖出他過往發言畫面，才發現他早就多次自稱：「我是中國人！」也點出沒被出征的原因，可能與大家的童年回憶有關。
記者黃雅琪／綜合報導
每到政治敏感時機，中國大陸網友總是虎視眈眈，逼著台灣藝人表態政治立場，這回甚至做出一張張「表態表格」強制點名，深怕有人被漏掉；張鈞甯、楊丞琳、吳克群、侯佩岑、王心凌等人，跟著轉發央視新聞微博「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，表明反台獨意識，穩固中國事業根基。
周杰倫沒有使用微博帳號，因此躲過這波「表態潮」，但臉書粉專「政客爽」挖出他過往公開談話內容，其實周杰倫早就表示過，「身為中國人的驕傲」、「我們是中國人」等政治正確的言論。
該粉專反問大家一句：「對了好奇問一下，為什麼沒人出征過講最多次的周杰倫？」引起網友熱議「我認為覺青故意忽略周董的發言」、「因為周杰倫的歌曲是很多人的童年，廢青如果出征相當於否定過去的自己」、「因為出征了，就沒歌可以聽了。」