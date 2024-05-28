快訊／立院三讀過《職權行使法》　總統國情報告、藐視國會全過了

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之後幾次院會，朝野雖衝突收斂，但仍不時有口角，24日綠委林淑芬推了民眾黨立委麥玉珍一把，兩人互相拉扯，林淑芬還出動右鉤拳，麥玉珍事後提告。至於立法院外，這幾次院會也聚集不少群眾，痛批藍白聯手，沒收國會民主，通過擴權法案。不過幾次聚會，都在晚上12時平和散去，行政院長卓榮泰更喊話，28日別再到立法院外集結。今立院議場內，朝野的議事攻防平順許多，一早藍綠場佈，藍委謝龍介還幫綠委吳沛憶掛布條。
經過4天院會、超過40小時的程序發言，以及無數次的表決，終於在今下午3時30分左右完成二讀，接著並在下午5點左右完成三讀，由韓國瑜敲下議事槌。三讀後的修法重點，包括：一、總統到立法院國情報告常態化，新任總統應於就職2週內送交國情報告書，並於就職1個月內進行國情報告。二、增訂藐視國會罪，被質詢人不得任意缺席、拒絕答覆、拒絕提供資料，答覆內容不得超過質詢範圍，違者處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。
三、新增「調查權之行使」、「聽證會之舉行」，立法院可設立調查委員會或專案小組，對議案或立委職權相關事項行使「調查調閱權」，並可要求政府機關、團體或民間關係人士提供相關資料。四、強化人事同意權，立法院行使人事同意權時，需記名投票。
藍白力推的國會改革五法，除了《立法院職權行使法外》，還有《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》。不過本週五起，卓榮泰將到立法院施政報告，國會暫時不會再處理修法。
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