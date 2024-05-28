首屆國際藝術祭高雄樂團赴日演出 日本玉名市長邀陳其邁出席
高雄友好城市熊本縣轄下玉名市，在日本台灣文化藝術交流會協力之下，將於今年7月13日至14日舉辦第一屆玉名市國際藝術祭，玉名市市長藏原隆浩特別率團訪高，邀請高雄市長陳其邁赴日參與盛會，陳其邁表示，熊本和高雄雙方情誼如同家人一般，且高雄市左營高中也正在回訪姊妹校玉名高校，進行雙邊文化及教育交流，更是高雄與熊本縣間友好交流的最佳證明。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁除歡迎藏原市長代表團蒞臨高雄外，雙方也交換城市吉祥物高雄熊、玉名貓，氣氛相當熱絡，並針對文化表演、觀光溫泉及學生教育等合作議題交換意見；談到高雄左營高中師同一時間正在玉名進行校際訪問，陳其邁也強調青年世代透過互訪交流建立深厚情誼，也讓台日雙方友誼更能夠長久延續。
陳其邁也強調，高雄市一直非常注重與日本在各領域的交流，疫情解封之後，去年台灣遊客到日本的人次是422萬人，是台灣人出國旅遊的第一名國家，而熊本和高雄近期在台灣和日本媒體上更經常被共同提起，雙方情誼如同家人一般。
藏原市長指出，玉名市是熊本縣北邊的城市，有著豐富歷史人文。今年七月將舉辦的第一屆的玉名市國際藝術祭，透過日本台灣文化藝術交流會居中牽線，邀請高雄市音樂教育推廣協會暨新希望樂團參與演出，玉名市的表演團體也正加緊練習，希望七月能帶來完美的交流與演出。
藏原市長並力邀陳其邁和高雄市民能親自到日本參與盛會，期盼玉名市與高雄市能保持友好情誼，以藝術交流促進雙方良好互動。
陳其邁則回應，玉名市國際藝術祭創造兩市青年以音樂會友、同台演出的機會，相信會將台日友好深根於學子心中。陳其邁致贈藏原市長大漁旗，象徵海港文化的祈願祝賀之意，期盼藏原市長一行在高雄留下美好回憶，並預祝玉名市國際藝術祭圓滿、順利。而藏原市長回贈玉名市傳統祭典服飾和玉名市吉祥物玉名貓玩偶，陳其邁也當場穿上合影留念，雙方熱情相約下次再見！