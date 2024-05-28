好市多不忍了！眾沒辦卡「爽用1服務」開抓　會員拍手：終於發現

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貼文曝光後，不少好市多會員大讚「官方終於凍未條了！太多人鑽漏洞啊」、「這樣才合理啊，用別人的卡就能加油，是把我們這些乖乖繳年費的當成塑膠嗎？」、「當然要抓嚴格一點，不然其他會員會費是繳好玩的嗎？」、「全公司都用同一張到底誰想的，真的笑死，抓得漂亮」、「終於發現bug了！油價都比較便宜了還不辦會員卡，行為超母湯」。
加油站不能共卡使用！好市多會員卡「辦卡事項早就有寫」
事實上，好市多不只有加油站共卡的事件頻傳，也有許多人借朋友的會員卡進入賣場購物的事件也層出不窮，但根據官網說明「好市多會員是繳了會員費才得享有在好市多賣場及線上購物的權益，會員卡僅限本人使用，請使用您本人的會員卡及信用卡進行線上購物」。
好市多說明「 您於賣場購物時，會員卡也僅限本人使用，歡迎您的家人朋友同行，每次每位會員至多可攜帶兩位來賓，購物結帳時必須由持卡之會員付帳。」同理，既然好市多加油站只能有會員卡的會員才能加油，那麼沒持有會員卡的人理應不能享有「便宜的油價」，因為那專屬於「會員的福利」，官方這次出手嚴格執行本人持卡才能加油，獲得會員一面倒盛讚。
好市多油價比市面加油站便宜！真實原因曝光
至於為什麼好市多油價能夠這麼便宜，其實是因為好市多直接跟中油簽下供油合作約，好市多不需要自己去買原油回來煉油，成本省下非常多，加上好市多的加油站多數屬於自助加油系統，免去許多人事成本，好市多便將省下的成本回饋給會員。
原本好市多是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。至於哪裡現在有好市多加油站？台灣目前僅有桃園中壢與北台中門市以及新北新莊門市有設立，未來是否還會再有第四處好市多加油站落成，還有待觀察。