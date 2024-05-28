台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

好市多不忍了！眾沒辦卡「爽用1服務」開抓　會員拍手：終於發現

▲好市多的會員卡不僅可以拿來購物，也可以到好市多的加油站加油，年繳費制度會員仍然非常多人。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲好市多的會員卡不僅可以拿來購物，也可以到好市多的加油站加油，年繳費制度會員仍然非常多人。（示意圖／記者楊智傑攝）

記者張嘉哲/綜合報導

好市多的會員卡不僅可以拿來購物，也可以到好市多的加油站加油，由於好市多油價比市面上的其他加油站便宜，吸引不少人都會去加油。不過，最近卻傳出有家庭或者公司行號為了省錢，辦一張會員卡全部人共用，離譜行徑令人搖頭。就有網友表示「好市多開始抓非會員加油了」，讓不少會員大讚：「終於發現漏洞了嗎！不然當我們這些乖乖繳年費的是塑膠啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「最新的消息！好市多現在開始抓非會員加油了，如果男生拿女友的卡去加油、先生拿太太的卡去加油，還有那種公司就在好市多旁邊，全公司的車都用同事的卡去加油的，現在通通不行了！一進加油站就會有員工靠過來確認你是不是持卡本人！」

▲美國好市多最近發現「共用會員卡」的情況有加劇現象，將採取自助結帳也必須出示照片來辨識會員卡是否為「本人持有」。（圖／NOWnews資料照）
▲最近有網友表示，發現好市多加油站出手制裁「非會員加油」的漏洞問題，讓不少會員讚賞。（圖／NOWnews資料照）
貼文曝光後，不少好市多會員大讚「官方終於凍未條了！太多人鑽漏洞啊」、「這樣才合理啊，用別人的卡就能加油，是把我們這些乖乖繳年費的當成塑膠嗎？」、「當然要抓嚴格一點，不然其他會員會費是繳好玩的嗎？」、「全公司都用同一張到底誰想的，真的笑死，抓得漂亮」、「終於發現bug了！油價都比較便宜了還不辦會員卡，行為超母湯」。

加油站不能共卡使用！好市多會員卡「辦卡事項早就有寫」

事實上，好市多不只有加油站共卡的事件頻傳，也有許多人借朋友的會員卡進入賣場購物的事件也層出不窮，但根據官網說明「好市多會員是繳了會員費才得享有在好市多賣場及線上購物的權益，會員卡僅限本人使用，請使用您本人的會員卡及信用卡進行線上購物」。

好市多說明「 您於賣場購物時，會員卡也僅限本人使用，歡迎您的家人朋友同行，每次每位會員至多可攜帶兩位來賓，購物結帳時必須由持卡之會員付帳。」同理，既然好市多加油站只能有會員卡的會員才能加油，那麼沒持有會員卡的人理應不能享有「便宜的油價」，因為那專屬於「會員的福利」，官方這次出手嚴格執行本人持卡才能加油，獲得會員一面倒盛讚。

▲好市多加油站。（圖／讀者提供）
▲好市多官方最近硬起來了！開始抓非會員進出加油站加油的漏洞，必須要會員本人持卡才可以加油，讓不少會員大讚。（圖／讀者提供）
好市多油價比市面加油站便宜！真實原因曝光

至於為什麼好市多油價能夠這麼便宜，其實是因為好市多直接跟中油簽下供油合作約，好市多不需要自己去買原油回來煉油，成本省下非常多，加上好市多的加油站多數屬於自助加油系統，免去許多人事成本，好市多便將省下的成本回饋給會員。

原本好市多是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。至於哪裡現在有好市多加油站？台灣目前僅有桃園中壢與北台中門市以及新北新莊門市有設立，未來是否還會再有第四處好市多加油站落成，還有待觀察。

▲好市多加油站是與中油簽約供油，過去也有網友看到中油的油罐車出入好市多加油站。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲好市多加油站是與中油簽約供油，過去也有網友看到中油的油罐車出入好市多加油站。（圖/好市多商品經驗老實說）

車停好市多11天！繳費機顯示「天價停車費」　常客拍手：就該這樣

不是騙錢！好市多會員「真實規則」曝光　一堆人不懂：內行早賺翻

好市多「隱藏好物」可當鞋櫃！會員愣：超聰明　內行一看急勸丟掉

好市多會員失控了！「日本神器」跳水折180元　塞滿整車店員傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代