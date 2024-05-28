巷仔內／國會改革爭議中三讀！藍白傲慢不甩民意　最終恐被反噬

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在委員會中，國民黨籍召委吳宗憲裁示將有異議的條文全數保留，接著進入協商階段，也未達成協商結論，便送至院會，據統計，民眾黨團總召黃國昌在逐條發言總共25秒、106個字，而協商也只花172秒、635個字而已。
國眾兩黨所提之國會擴權的問題在，除了對「藐視國會罪」規範不明、可能導致寒蟬效應之外，也恐面臨難以拒絕回答機密爭議，此外，在調查權、聽證權部分也涉及一般人，引起外界憂心；如此爭議的法案，使百名法律學者連署，呼籲立法院將「國會五法」退回委員會討論，聲明示警，若逕以外國法制之表象作為參考倉促立法，或未顧及憲政體制的權力平衡，甚至對於人民與官員基本權利的過度侵害，將造成憲政體制的混亂。
民進黨過去在國會過半時，在野黨曾批評「多數暴力」，如今，民進黨退居大黨身分，藍白聯袂同行成國會多數，鴨霸急著強推爭議法案，而在5月17日院會表決法案前夕，黃國昌一句「最高機密」形容即將通過的法條，更坐實外界質疑，黑箱、違反程序正義標籤烙印民眾心中，這恐是藍白始料未及。
昔為太陽花戰友 黃國昌今變青鳥行動「催生者」
另一方面，當立院外聚集千名民眾，抗議藍白「黑箱作業」違法濫權，藍白立委卻毫不掩飾訕笑，其中，曾為太陽花戰友的黃國昌，聽到人數時，更輕蔑的叫直播網友看他俊俏臉龐，態度之傲慢，激出10萬民眾怒火。
身為「政治的完人、自由的燈塔、民主的防波堤」的黃國昌，被視為「青鳥行動」的「催生者」之一，昔日所言一一被起底，也激起網友各項創意行動，各種「多重宇宙」在網路上流傳，而黃一句指「場外民眾受民進黨散播的假訊息而迷惑」，不但為民主做出最糟示範，更讓大家想起10年藍營對太陽花學運批評，滿滿的既視感，10萬人所高喊「逐條審查、拒絕黑箱」震耳欲聾，藍白若繼續視民意為無物，遲早將被民意浪潮反噬。
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