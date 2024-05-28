遊客不只去東京和京都！日經：日本郊區旅遊成為新趨勢

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JTB 日本入境業務共創部門負責人表示，在過度旅遊和可持續旅遊的討論中，他們正在開發考慮到區域多元化的新產品。
根據日本觀光廳的數據顯示，1月至3月的人均旅遊支出較2019年增加了38.5%，來自澳洲、北美和歐洲的遊客往往會花費更多，由於距離較遠，停留時間更長，大約都會停留兩周的時間，而來自韓國和台灣等較近地區的遊客則停留時間不到一周。
此外，日本郊區景點越來越受到歡迎，位於茨城縣的國營常陸海濱公園，在今年的日本黃金週10天連假，平均每天有3.2萬人次造訪，比2023年增加了40%。
郊區逐漸成為熱門的現象，也可從Airbnb的投資方向看出，Airbnb已經和日本14個地方政府與機構建立合作關係，最近則是在今年4月，與愛媛縣建立了合作夥伴關係，藉由翻新日本各地未使用的傳統住宅「古民家」，提供遊客住宿吸引力。
無印良品母公司「良品計劃」（Ryohin Keikaku）也與Airbnb合作進行這項計畫，這項計畫執行後，目前的訂單量顯示，未來3到4個月的預訂量幾乎已滿，且將持續推廣到其他郊區區域，包含四國香川縣。
日本旅宿業者也向日經表達，越來越多的遊客不僅前往東京或京都，還前往郊區，尋求只有在當地才能找到的體驗。