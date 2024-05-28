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台灣buffet別只會吃旭集、欣葉！老饕改吃隱藏王牌：890元飽到吐

▲茹曦酒店的「Sunny buffet」最近在話題討論度相當高，因為高CP值的價格加上有水準的菜色，獲得不少老饕推薦。（圖/台灣大胃王吃到飽Buffet美食）
▲茹曦酒店的「Sunny buffet」最近在話題討論度相當高，因為高CP值的價格加上有水準的菜色，獲得不少老饕推薦。（圖/台灣大胃王吃到飽Buffet美食）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常喜歡吃buffet，因為自助吧百匯可以品嚐到許多不同特色的料理、想吃什麼就吃什麼的特性，成為現在許多人聚餐的首選。然而一說到台灣buffet的品牌，近幾年開了非常多新店家，除了一位難求的續集、饗饗之外，老牌的饗食天堂、欣葉也同樣是老饕的口袋愛店。而近日，就有網友分享一家名為「Sunny buffet」的百匯餐廳，由於基本價格已經不算太貴，加上還有壽星優惠，最低只要890元就能吃到飽，引起討論。

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一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食」貼文指出「大家都很喜歡去吃旭集、饗饗、欣葉這些名店，但我自己更喜歡的是茹曦酒店Sunny buffet，這間的食材新鮮好吃，煎牛排、手工披薩跟烤鴨都很不錯，甜點區更是令人驚艷，而且我們去吃都是挑朋友是壽星的時候去，還有半價優惠，真的超讚的！」

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▲近日網友推薦一家名為「Sunny buffet」的百匯，隱身在台北的「茹曦酒店」內，以高水準菜色及高CP值價格擄獲老饕胃口。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這間的牛排真的非常好吃！甜點區也有夠讚」、「這間水準超高的，壽星半價優惠算下來一個人890元就能吃到」、「這間是我的隱藏名單，到時候太紅又訂不到位啦！」、「Sunny buffet超好吃的！牛排跟Pizza還有甜點都超有水準」、「茹曦酒店Sunny buffet我已經吃20幾次了哈哈哈，這間服務人員超親切的」。

茹曦酒店Sunny buffet高水準被讚爆！品質不輸饗食天堂、欣葉

事實上，老饕們所提到的這間「Sunny buffet」是隱身在「茹曦酒店」店內的一間百匯餐廳，而「茹曦酒店」的前身其實就是「王朝大飯店」，前年底「君品Collection」接手茹曦酒店自助餐「Sunny Buffet」優化之後，業績在短短一年就成長了3倍之多。經典的菜色就是現煎牛排吃到飽、烤鴨、壽司以及甜點最受到歡迎。

「茹曦酒店」的地理環境絕佳，位在台北小巨蛋的斜對面，而且隔壁就是IKEA，吃飽之後就可逛街，非常的方便。值得一提的是，Sunny buffet的用餐環境跟許多百匯餐廳不同，是擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，在Google評價4.5顆星的高分評論當中，也有不少老饕盛讚「用餐環境完勝許多buffet餐廳」的關鍵字。

▲茹曦酒店Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，怎麼拍都美。（圖／雲品提供）
▲茹曦酒店Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，讓老饕在用餐時毫無壓迫感，環境備受討論。（圖／雲品提供）
茹曦酒店Sunny buffet真實心得開箱！壽星去吃超爽半價

而《NOWnews》記者也實際到茹曦酒店Sunny buffet用餐過兩次，一次是平日晚餐、一次是平日中餐，因為去用餐之前就知道Sunny buffet有推出「壽星優惠」，以記者跟友人兩人去用餐來看，平日晚餐以及平日中餐都是1080元加上一成服務費，但由於當月壽星去用餐時，2人同行，壽星1人半價；4人同行，壽星1人免費，因此整個用餐下來一共花費1780元，平均一人只要890元，以現今許多超過1500元的buffet價碼來看，890元CP值非常高。

論茹曦酒店Sunny buffet的菜色來看，真的令人非常驚艷，現煎的肋眼牛排肉質軟嫩又大塊，現烤的手工Pizza、生魚片、烤鴨以及許多螃蟹、蝦子、炙燒壽司都是應有盡有；不過最令記者眼睛一亮的還是甜點區，除了有高單價的馬卡龍、可麗露之外，還有許多精緻甜點，像是焦糖烤布蕾、蛋糕等等，口感都有在水準之上，以890元的價碼吃下來的話真的非常超值！甚至還有服務人員在餐期還會拿著糖葫蘆串詢問客人是否要吃，也是非常的貼心！

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▲茹曦酒店Sunny buffet的甜點表現非常的出色，有高單價的可麗露、馬卡龍、焦糖烤布蕾等等，口感都在水準之上。（圖/台灣大胃王吃到飽Buffet美食）
🟡茹曦酒店Sunny buffet
📍地址：台北市松山區敦化北路100號1樓
📍電話：02-2719-8399

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元

📍下午茶用餐時段14:45-17:00
費用：平日不提供；假日成人980元/兒童490元

📍晚餐用餐時段18:00-21:00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元

根據官網介紹，100公分（含）以下兒童不收費；101至130公分兒童如上表半價收費；130公分以上則是以成人計算，以上價格都需要收10%服務費。

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