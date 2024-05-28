台灣buffet別只會吃旭集、欣葉！老饕改吃隱藏王牌：890元飽到吐

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這間的牛排真的非常好吃！甜點區也有夠讚」、「這間水準超高的，壽星半價優惠算下來一個人890元就能吃到」、「這間是我的隱藏名單，到時候太紅又訂不到位啦！」、「Sunny buffet超好吃的！牛排跟Pizza還有甜點都超有水準」、「茹曦酒店Sunny buffet我已經吃20幾次了哈哈哈，這間服務人員超親切的」。
茹曦酒店Sunny buffet高水準被讚爆！品質不輸饗食天堂、欣葉
事實上，老饕們所提到的這間「Sunny buffet」是隱身在「茹曦酒店」店內的一間百匯餐廳，而「茹曦酒店」的前身其實就是「王朝大飯店」，前年底「君品Collection」接手茹曦酒店自助餐「Sunny Buffet」優化之後，業績在短短一年就成長了3倍之多。經典的菜色就是現煎牛排吃到飽、烤鴨、壽司以及甜點最受到歡迎。
「茹曦酒店」的地理環境絕佳，位在台北小巨蛋的斜對面，而且隔壁就是IKEA，吃飽之後就可逛街，非常的方便。值得一提的是，Sunny buffet的用餐環境跟許多百匯餐廳不同，是擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，在Google評價4.5顆星的高分評論當中，也有不少老饕盛讚「用餐環境完勝許多buffet餐廳」的關鍵字。
茹曦酒店Sunny buffet真實心得開箱！壽星去吃超爽半價
而《NOWnews》記者也實際到茹曦酒店Sunny buffet用餐過兩次，一次是平日晚餐、一次是平日中餐，因為去用餐之前就知道Sunny buffet有推出「壽星優惠」，以記者跟友人兩人去用餐來看，平日晚餐以及平日中餐都是1080元加上一成服務費，但由於當月壽星去用餐時，2人同行，壽星1人半價；4人同行，壽星1人免費，因此整個用餐下來一共花費1780元，平均一人只要890元，以現今許多超過1500元的buffet價碼來看，890元CP值非常高。
論茹曦酒店Sunny buffet的菜色來看，真的令人非常驚艷，現煎的肋眼牛排肉質軟嫩又大塊，現烤的手工Pizza、生魚片、烤鴨以及許多螃蟹、蝦子、炙燒壽司都是應有盡有；不過最令記者眼睛一亮的還是甜點區，除了有高單價的馬卡龍、可麗露之外，還有許多精緻甜點，像是焦糖烤布蕾、蛋糕等等，口感都有在水準之上，以890元的價碼吃下來的話真的非常超值！甚至還有服務人員在餐期還會拿著糖葫蘆串詢問客人是否要吃，也是非常的貼心！
🟡茹曦酒店Sunny buffet
📍地址：台北市松山區敦化北路100號1樓
📍電話：02-2719-8399
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元
📍下午茶用餐時段14:45-17:00
費用：平日不提供；假日成人980元/兒童490元
📍晚餐用餐時段18:00-21:00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元
根據官網介紹，100公分（含）以下兒童不收費；101至130公分兒童如上表半價收費；130公分以上則是以成人計算，以上價格都需要收10%服務費。