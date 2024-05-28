最大利空警報除！專家估台幣有機會現31字頭 6月央行可能再升息
美元指數再回落到105之下，新台幣兌美元持續升值，今（28）日盤中更來到32.125元，市場也關注新台幣是否會重返「31字頭」？台新銀行首席外匯策略師陳有忠上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，520已過，新台幣最大利空警報解除，加上台股頻創新高，6月還有台北電腦展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再次來台，可望進一步吸引外資，目前整體環境也有利新台幣走升，也不排除台灣央行6月再升息，因此，市場人士預期，新台幣是有機會升破32元關卡，重現「31字頭」。
記者顏真真／台北報導
陳有忠進一步分析，520新總統清賴清德就任後，對新台幣來說，最大利空警報解除，即便中國祭出軍事演習，規模似乎沒想像大，台灣民眾也麻木了，台股並未因此受到驚嚇，還是持續走強，尤其6月還有台北電腦展，輝達執行長黃仁勳再度來台，持續吸引外資注意，外資5月也已轉賣為買，並持續加碼，推升台股頻創新高
不僅如此，美元也沒那麼強了，市場預期美國今年還是會降息，最快9月降息，若美債利率無法再往上攀升，美元與美債殖利率同步，美元回貶壓力也會比較大，只是在還沒降息前，美元也不會貶到哪去，只是新台幣已慢慢脫離貶值陰霾，台北股、匯市表現也漸趨一致。
新台幣兌美元近來持續升值，今日盤中來到32.125元，對於是否重返「31字頭」？陳有忠表示，由於台灣出口表現仍不錯，還是貿易順差國，加上台灣通膨仍未明顯減緩，尤其電價若馬上調漲，對物價上漲壓力不小，不排除央行6月再升息半碼的可能，也有助縮小美台利差，這些都有助新台幣回升，目前市場人士也預期，新台幣有機會升破32元整數關卡，重現「31字頭」，甚至不排除在5月底就看得到。