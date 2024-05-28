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電子、傳產股一同向前衝　台股一度衝至21917點、再創歷史新高

▲台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，指數一度飆至21917.93點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，指數一度飆至21917.93點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，以21812.2點開出、上漲8.43點，隨後在電子、傳產股的領軍下，指數一度飆至21917.93點，再創歷史新高，並且問鼎22000點關卡，午盤則是上漲82.81點0.38%，來到21886.58點，預估成交量為4600億元。

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大盤走高之際，中小型股表現更加強勁，開高走高一度觸及259.6點，午盤上漲2.57點或1%，來到259.41點，預估成交量為1300億元。今日午盤成交量排行榜前五名為：鴻準、緯創、長榮航、富喬、華航；午盤成交值排行榜前五名為：緯創、鴻準、台積電、奇鋐、聯發科。

權值股走勢相對震盪，台積電以下跌2元開出，雖然早盤一度翻紅走高，最高上漲4元、來到873元，不過抵不過賣壓，午盤下跌2元、來到867元；鴻海則是在盤面震盪，午盤小漲0.5元、來到185.5元，續創16年來新高；聯發科走勢相對強勁，早盤一度來到1315元、再創歷史新高，午盤上漲20元、來到1305元。

聯發科的走高激勵IC設計族群群起上攻，金麗科、芯鼎、凱鈺亮燈漲停，陞達科技、陞泉上漲逾8%，天方能源、祥碩、凌通、力智上漲逾6%。

電子股裡，機器人概念股再度出頭，輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」，羅昇、欣技、大拓-KY、凌華、昆盈亮燈漲停，凌陽上漲逾5%，威盛、大銀微系統上漲逾3%，聯詠、微星上漲逾2%。

此外，傳產族群也有表現，商總理事長許舒博昨日表示，針對新政府上台，產業界希望能對其表達業界憂心與需求，其中，兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，近期也都在積極溝通中，包括兩岸航班、兩岸開放旅遊及人數增加等，相信不久後就會有好消息。激勵觀光族群上攻，類股指數大漲2.8%、位居午盤漲幅排行軍，寒舍、燦星旅、五福亮燈漲停，夏都上漲逾8%，六福、鳳凰上漲逾7%，山富、亞都、易飛網上漲逾5%。

而航運族群也有表現，紅海危機使得海運公司紛紛繞行非洲好望角，運期與價格紛紛拉長調漲，航運股股價也因塞港問題呈現暴漲，國際航運分析師指出，有許多公司產生擔憂，近期提前運送聖誕假期貨品。長榮海運在今日股東會也表示，樂觀看待第三季旺季，至於旺到何種程度還看不出來。激勵航運族群走高，中櫃、新興亮燈漲停，四維航逼近漲停、上漲逾9%，正德、萬海上漲逾5%-6%。

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