Netflix 6月片單！李帝勳《模範計程車》復仇、吳慷仁封帝片登場

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懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》，本季除原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸外，更加入睽違12年再次跨界演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及近期擁有高話題度的香港演員劉俊謙同台飆戲，將引領全球觀眾一同破解駭人連續殺人案謎團。
本季劇情描繪「驚悚連續殺人案」謎團，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件；方毅任成為頭號嫌疑人，案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白。
李帝勳有笑有淚神演出 「彩虹運輸」來替大家報仇
韓劇《模範計程車》改編自同名網路漫畫，由李帝勳、李絮、金義聖、表藝珍主演；講述為了一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們，而開始代替他們進行復仇計畫的地下祕密計程車公司「彩虹運輸」，以及追逐著他們的加害者，還有所謂的公權力也正在關注著這兩方，該劇歡笑與淚水交織，深受台韓兩國粉絲熱愛。
吳慷仁神演出瘖啞人士 催淚影迷拿下金馬影帝
吳慷仁憑藉馬來西亞電影《富都青年》拿下金馬影帝，本片由李心潔監製、王禮霖執導，講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的瘖啞人士，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，兩人在尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。
Netflix 6月其他上架作品，影集部分：盧正義、金載原、李彩玟《名校的階梯》、《Sweet Tooth：鹿角男孩：第3季》、《範馬刃牙 VS 拳願阿修羅》、《尋找絕配情人：第2季》、《高潮醫生》、《柏捷頓家族：名門韻事：第3季第2部》、《她的日與夜》、《怪奇謎案限時破》、《盲婚試愛：巴西篇：第4季》、《高爾夫物語》、《90年代秀：第2部》、《政壇旋風》。電影部分則有《Ultraman：崛起》、《戰後之戰》、《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》、《非常家務事》，強檔鉅作精彩可期。