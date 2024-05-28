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NBA／溜馬主帥Carlisle憶述Walton趣事　「在老婆面前挽回面子」

▲NBA官方宣布，名人堂籃球傳奇球星Bill Walton因癌症去世，享年 71 歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA官方宣布，名人堂籃球傳奇球星Bill Walton因癌症去世，享年 71 歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

前塞爾提克傳奇球星Bill Walton（比爾沃頓）今（28）因癌症過世，享壽71歲，Walton生涯效力過波特蘭拓荒者、聖地牙哥快艇以及波士頓塞爾提克，生涯拿下過2次NBA總冠軍，Walton在美國籃球時出了名的好人，而溜馬主帥Rick Carlisle（卡萊爾）也分享當年沒有演場會門票，但約了老婆去看，是Walton救了他，讓他挽回面子。

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沒門票看演唱會　Walton救了Carlisle

在今日溜馬和塞爾提克系列賽的第四戰前，溜馬總教練Rick Carlisle接受採訪，並談到Walton的過世，在哀悼之餘，也分享了Walton讓他免費看演唱會的小故事，「我和我老婆第一次約會，我想帶她去看Grateful Dead的演唱會，但是我沒有買到票，所以我就打給Walton，看他有沒有辦法，Walton就跟我說，你去後台，告訴工作人員你是Carlisle，在塞爾提克打球，他就會讓你進去了。」

Rick Carlisle表示自己真的照Walton說的去後台告知工作人員，最終真的順利帶老婆進入了演場會，還見到了主唱Jerry Garcia，透過Rick Carlisle分享的這則故事，就能看出Bill Walton在美國的影響力。

評論不走傳統風格　Walton給球迷留不同印象

Walton在退役後轉戰球評圈，以別於其他退休球員的風格，Walton在轉播台上的風格相當有趣，而他也不只有轉播NBA，在NCAA以及MLB的比賽中，都能聽到他的評論的聲音，而球迷對他在場邊的印象，就是他每次都會穿著顏色鮮豔的衣服，搭配道具來轉播比賽，在他過世後，球迷也紛紛表示以後看不到Walton有活力且有趣的轉播了。


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