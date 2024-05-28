NBA／溜馬主帥Carlisle憶述Walton趣事　「在老婆面前挽回面子」

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在今日溜馬和塞爾提克系列賽的第四戰前，溜馬總教練Rick Carlisle接受採訪，並談到Walton的過世，在哀悼之餘，也分享了Walton讓他免費看演唱會的小故事，「我和我老婆第一次約會，我想帶她去看Grateful Dead的演唱會，但是我沒有買到票，所以我就打給Walton，看他有沒有辦法，Walton就跟我說，你去後台，告訴工作人員你是Carlisle，在塞爾提克打球，他就會讓你進去了。」
Rick Carlisle表示自己真的照Walton說的去後台告知工作人員，最終真的順利帶老婆進入了演場會，還見到了主唱Jerry Garcia，透過Rick Carlisle分享的這則故事，就能看出Bill Walton在美國的影響力。
評論不走傳統風格 Walton給球迷留不同印象
Walton在退役後轉戰球評圈，以別於其他退休球員的風格，Walton在轉播台上的風格相當有趣，而他也不只有轉播NBA，在NCAA以及MLB的比賽中，都能聽到他的評論的聲音，而球迷對他在場邊的印象，就是他每次都會穿著顏色鮮豔的衣服，搭配道具來轉播比賽，在他過世後，球迷也紛紛表示以後看不到Walton有活力且有趣的轉播了。