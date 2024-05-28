汪東城才剛承諾當金主就爆退出！傳往大陸發展 《終極6》恐停拍
《終極》系列偶像劇，包含《終極一班》、《終極三國》、《終極惡女》等多部作品，幾乎每部都是00年代的兒時回憶。而以《終極》系列成名的男星汪東城， 2021年時曾一度向外界表態要在2025年終極20週年前開拍《終極一班6》，後續還有傳聞指出，汪東城還出資成為金主兼製作人之一。但如今卻傳出計畫已經停擺，只因為汪東城的事業重心轉往對岸，疑似放了劇組鴿子，讓不少人聞訊錯愕不已。
記者施以慧／綜合報導
飾演《終極一班》中「史上最強高中生」的汪東城，原先在IG發文要粉絲期待老班底合體，讓鐵粉相當期待，還找上當年製作團隊洽談合作，期望合體拍續集。甚至在去年也出現了固定班底的難得聚會，當時藝人朋友們還為42歲的汪東城慶生，藍心湄、黃小柔，與劇中飾演「寒」的蔡芷紜和劇中活寶「金寶三」的張皓明，瞬間掀起觀眾的回憶殺，驚喜直呼：「終於合體了。」據悉籌拍消息釋出後，不少經紀公司為了推薦新人，也遞出藝人資料想爭取試鏡，卻遲遲沒有下文。
根據《TVBS新聞網》報導，汪東城一開始是真的非常想籌拍續集並挖角有潛力新人，但後來卻爆出太多來自中國的演出邀約，他只好先放下一切拍攝前期作業，前往對岸，導致已經進入選角階段的《終極一班6》恐怕無法順利開拍。
而根據了解，這部戲的拍攝費用高達7、8千萬元，這是因為動畫部分必須超越10多年前的特效，因此所費不貲，汪東城一開始曾承諾將出資並兼任製作人，但他年初僅簡單交代後就退出團隊，接著就忙自己在對岸的工作。另外，若要原班人馬全數回歸，恐怕難度不小，飾演校長的巴戈與小鬼黃鴻升相繼去世，而炎亞綸與汪東城早已斷了聯絡，目前來看《終極一班6》胎死腹中的機率還是相當高。