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北市6/17起全額補助弱勢童打「腸病毒71型疫苗」　估800人受惠

▲安拓伏腸病毒71型疫苗，2劑接種間隔28天。（圖／北市衛生局提供）
▲安拓伏腸病毒71型疫苗，2劑接種間隔28天。（圖／北市衛生局提供）

記者許若茵／台北報導

為守護台北市弱勢族群兒童健康，降低因感染腸病毒71型所引發重症風險，台北市政府市長蔣萬安宣布，6月17日起，針對設籍台北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，初估約有800名2個月至未滿6歲幼兒受惠。

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蔣萬安說明，腸病毒71型疫苗補助接種自6月17日起，補助出生滿2個月至未滿6歲，且具有台北市第二類兒童醫療補助資格（包含罕見疾病患者、重大傷病、低收入戶、特殊個案、特殊境遇家庭、極低體重等）及台灣關愛家協會收容兒童，補助對象可至北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所接種腸病毒71型疫苗，可現場減免疫苗接種費用，每人補助第1、2劑。

台北市政府衛生局局長陳彥元表示，腸病毒感染併發重症好發於5歲以下幼兒，而幼兒感染腸病毒71型易引起神經系統併發症，透過疫苗接種，可降低幼兒罹患腸病毒71型重症的風險。另外陳彥元也強調，腸病毒型別多元，接種腸病毒71型疫苗後，還是有可能感染其他型別腸病毒，因此仍需要做好勤洗手、常消毒等預防措施。

依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，113年全國於4月中進入腸病毒流行期，台北市則於5月中超過流行閾值，但近2週疫情已稍有趨緩，第21週（5/19-5/25）全國腸病毒門急診就診1萬4967人次，較前一週下降16.3%；臺北市第21週腸病毒門急診就診計1093人次，較前一週減少14.4%。

北市衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院（臺大兒童、馬偕兒童、北榮、新光、三總、國泰、萬芳、振興、北醫、臺安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫。

北市衛生局也提醒，符合補助對象資格兒童家長，記得先申辦兒童醫療補助資格，並攜帶兒童健康手冊及健保卡至台北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所接種。

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