北市6/17起全額補助弱勢童打「腸病毒71型疫苗」　估800人受惠

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台北市政府衛生局局長陳彥元表示，腸病毒感染併發重症好發於5歲以下幼兒，而幼兒感染腸病毒71型易引起神經系統併發症，透過疫苗接種，可降低幼兒罹患腸病毒71型重症的風險。另外陳彥元也強調，腸病毒型別多元，接種腸病毒71型疫苗後，還是有可能感染其他型別腸病毒，因此仍需要做好勤洗手、常消毒等預防措施。
依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，113年全國於4月中進入腸病毒流行期，台北市則於5月中超過流行閾值，但近2週疫情已稍有趨緩，第21週（5/19-5/25）全國腸病毒門急診就診1萬4967人次，較前一週下降16.3%；臺北市第21週腸病毒門急診就診計1093人次，較前一週減少14.4%。
北市衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院（臺大兒童、馬偕兒童、北榮、新光、三總、國泰、萬芳、振興、北醫、臺安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫。
北市衛生局也提醒，符合補助對象資格兒童家長，記得先申辦兒童醫療補助資格，並攜帶兒童健康手冊及健保卡至台北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所接種。