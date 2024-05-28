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颱風「幫台灣帶來好天氣」！明後天梅雨趨緩　鄭明典揭背後原因

▲前中央氣象局局長鄭明典分享，前幾日生成的「艾維尼颱風」和正在影響台灣的梅雨鋒面出現交互作用。（圖／鄭明典臉書）
▲前中央氣象局局長鄭明典分享，前幾日生成的「艾維尼颱風」和正在影響台灣的梅雨鋒面出現交互作用。（圖／鄭明典臉書）

記者張志浩／綜合報導

今（28）日梅雨鋒面抵達台灣上空，全台各地一早就出現明顯雨勢，中央氣象署更發布「豪雨特報」，而前中央氣象局局長鄭明典則分享，前幾日生成的「艾維尼颱風」雖然沒有直接影響台灣，但也間接和鋒面系統出現交互影響，除了鋒面結構可能被破壞外，颱風本身的路徑和強度也會有所變化。

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鄭明典今早在臉書表示「現在有一道結構完整的鋒面雲系通過台灣上空，同時第一號颱風也和鋒面系統接近中。鋒面是個低壓帶，颱風也是個低壓系統，兩者接近，低壓與低壓之間的氣壓梯度就會減弱，直接影響就是減弱或破壞鋒面結構。所以過去有『颱風會破壞梅雨鋒面』的說法！而颱風逐漸接近鋒面系統，可能會被導引往東北，也可能提早變性成溫帶氣旋。」

▲氣象署提醒，今天下半天雨勢會稍微趨緩，不過週四鋒面北抬，全台又將迎接新一波降雨。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，今天下半天雨勢會稍微趨緩，不過週五鋒面北抬，全台又將迎接新一波降雨。（圖／中央氣象署提供）
氣象署預報員林定宜說明，本波鋒面和颱風確實有些交互影響，鋒面高空的槽線搭配颱風東邊的太平洋高壓，迫使艾維尼颱風路徑偏東，不會進入台灣，但颱風也間接破壞鋒面的結構，並替台灣帶來較乾的東北季風，因此明後兩天會出現短暫的降雨空擋，不過颱風生命週期短，這些影響都是短期現象。

林定宜指出，隨著鋒面往南，今天午後北台灣地區的降雨就會明顯趨緩，南部、花東地區則是要入夜才會減小，明後兩天鋒面位置和颱風間接影響，降雨空擋大，週五將有新一波鋒面建立，並一路影響台灣天氣到週末，屆時艾維尼颱風將不再和鋒面出現交互作用，雨勢也會較持續。

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