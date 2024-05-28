翱翔天際近67載！全球「最資深空姐」88歲高齡辭世 曾獲金氏紀錄
全球服務時間最長的空姐奈許（Bette Nash），先前因為超過一甲子的從業生涯、讓旅客印象深刻的親切關懷，而獲得眾多外媒報導，還於2022年獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證。不幸的是，在翱翔天際將近67年後，奈許已於本月17日因病離世，享壽88歲，從此常客再也不會在飛機上，看見奈許熟悉的身影了。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
先前《NOWnews》曾報導，奈許是在1957年應徵上東方航空（Eastern Airlines）空姐的工作，在東方航空被美國航空（American Airlines）收購後，奈許繼續留下來，樂在工作的她，一直到去世前都沒有正式退休，還見證了航空業從黑板、手寫機票到電腦化的發展。
為了天天都能回家看到兒子，奈許多年來主要服務的航線是紐約-波士頓-華盛頓特區，不少常客都說，自己每年飛行數十萬英里，但每當奈許也在飛機上時，總能感覺該架航班是最好的；體貼且無微不至的奈許，不只能記住乘客的名字，甚至能記得上次該名乘客搭機時，2人的對話內容。
可惜的是，美國航空於25日通知員工，打下：「我們懷著悲痛的心情通知各位，親愛的同事、美國航空公司服務時間最長的空服員奈許去世了」，據悉奈許近期發現罹患乳癌，在安寧療護中過世。由於尚未退休，過世時依然是美國航空的員工。
美國航空並指出，與奈許共事過的人，都知道她的工作態度有多完美專業，堪稱整個航空業界的典範，美國職業空服員協會也表達悲痛，表示：「在這個困難時期，我們的心與她的家人朋友同在。貝蒂將永遠不會被忘記。」