大雨罩台！水庫蓄水增加 水利署開設梅雨應變小組審慎因應
氣象署於今（28）日清晨發布大雷雨及豪雨特報，經濟部水利署隨即成立應變小組三級開設因應，緊盯氣象變化及水情訊息發布淹水警戒，利用AI人工智慧辨識各地攝影機淹水狀況，立即通報地方政府盡速應變處置，進行道路交通管制，啟動抽水機加速退水，另外水庫普降甘霖多有進帳，也有助於一期稻作抽穗用水需求，進一步確保供水穩定。
財經生活中心/綜合報導
水利署防汛期前已完成各項防災整備工作，上週21日超前布署由賴建信署長邀集各水資源分署及河川分署等，召開防汛應變視訊會議，今晨6時許水利署因應豪雨特報也迅速成立應變小組三級開設，啟動應變機制，第一波鋒面接近桃竹地區，第一時間利用AI辨識新竹市地下道涵洞有積淹水情事，立即通報新竹市政府啟動抽水機加速退水，各河川分署隨時與地方政府保持聯繫，共同因應鋒面降雨可能危害，以確保民眾生命財產安全。
水利署表示，目前時值一期稻作抽水期用水需求較大，本波降雨除可減少水庫供應下游農業及公共用水，也能夠增加水庫蓄水，對於供水穩定更有保障。水利署利用資訊科技，設置2072部淹水感測器，收集8769支攝影機影像，即時監看AI辨識淹水資訊，隨時可支援地方政府大型移動抽水機共1676部進行抽排水，也備妥1萬9500多公尺防水擋板，21萬1000多塊防汛塊，預先布署於全台各地，快速進行導、排、檔水及搶險作業，易淹水地區成立544個水患自主防災社區，協助地方政府在地防災，1477位防汛護水志工共同執行水利防災工作，加上企業合作，提升全民防災快速應變。
水利署也呼籲民眾，可透過防災資訊服務網、行動水情APP及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握氣象水情即時訊息及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，多一分警戒，少一分災害。