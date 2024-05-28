王義川爆手機定位可分析「青鳥年齡」！陳玉珍嚇傻：老大哥還在？
立法院院會今（28）日續審國會改革法案，藍白聯手計畫闖關三讀，群眾不滿程序黑箱、沒收民主，名為「青鳥行動」的抗議活動將在全台遍地開花，該活動頗有當年「太陽花運動」的味道。對此，民進黨政策會執行長王義川昨在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等；同台的國民黨立委陳玉珍聽到相當震驚，要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。
記者王德蓉／綜合報導
陳玉珍表示，她一聽到王義川的說法，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在？！」陳玉珍說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，因此要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。
陳玉珍提到，在2021年疫情期間，中央疫情指揮中心在五月天跨年夜演唱會時，動用電子圍離2.0「天網」揪出違規者，遭外界質疑侵犯人權；當時由於全球疫情仍屬嚴竣，兼顧全體國人健康權下，最後也就不了了之。此次王義川在節目上再度提到利用手機訊號定位來分析現場群眾年齡，讓人不禁懷疑，難道「天網」還存在？「老大哥」還在？有哪條法律授權民進黨政府可以建置「天網」？有哪條法律授權民進黨政府可以利用民眾的手機監控人民所在位置，對所有人行蹤進行監測？
陳玉珍表示，「公民與政治權利國際公約」第17條清楚載明，對於任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞。對於此種侵擾或破壞，人人有受法律保護之權利，王義川身為執政的民進黨重要黨職幹部，可以在節目上輕輕鬆鬆、脫口而出向全國人民說出這些駭人聽聞的話，顯然民進黨絕非第一次做這樣的事，因此，她呼籲檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。