賴清德赴花蓮勗勉國軍　國安人士揭3大意義「以陸制海關鍵戰力」

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賴清德致詞時表示，大家都在24小時輪班待命，執行空中巡邏任務，尤其在莊聯隊長的帶領下，各位弟兄姊妹，都以堅定的決心、卓越的戰技，發揚空中戰力，守護台灣領空。
賴清德提到，上個月花蓮發生地震造成災害，第二作戰區的國軍弟兄姊妹，都立即投入救災行列，並且同步支援各式救災車輛和機具，讓救災工作可以順利進行，「我要給大家最大的肯定，也要感謝大家全心全力的付出」。
此外，國安人士也分析賴清德此行三大意義，第一，賴清德特別選在端節前赴花蓮勗勉國軍，聽取任務簡報、現地視導、與國軍合影互動，同時頒發加菜金，行程最後則與國軍部隊、幹部、官兵代表於空勤餐廳共進午餐，身為三軍統帥，重視基層聲音、關心基層官兵生活照顧。
第二，國安人士說，今年4月不幸發生花蓮大地震，造成多處災情，賴清德感謝國防部第一時間成立應變中心，配合地方政府需求，調派兵力馳援。尤其是今視導的國軍第二作戰區，災害發生當下，隨即率員趕赴災區現勘，全力投入救災工作，同時支援各式救災車輛與機具，如派遣2架戰術型近程無人機，進行災情蒐整，讓中央災害應變中心即時、同步掌握資訊，協助救災工作順利進行。
最後，國安人士說，中共23、24兩日在台灣周邊展開軍演，演練範圍包括台灣東部，其中賴清德今視導的東部第二作戰區，在中共軍演期間嚴密掌握相關情勢，並檢派任務機、艦、飛彈系統等適切應變。
該人士說，特別是駐守於花蓮新城的海鋒大隊第四中隊，在中國發動軍演期間，隨時機動應對，調整戰術位置，堅守崗位、保家衛國，守護東部、守護台灣，展現堅銳無比的備戰能力，是東台灣「以陸制海」關鍵戰力。