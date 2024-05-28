分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

內行快評／睽違16年的NBA總冠軍！塞爾提克要怎樣才可以拿到手？

▲上次冠軍已經是2008年，塞爾提克有機會找回榮耀嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲上次冠軍已經是2008年，塞爾提克有機會找回榮耀嗎？（圖／美聯社／達志影像）

文/特約專欄作家橘爸

上次塞爾提克打進總冠軍賽是2022年，經過兩年的洗禮，綠衫軍捲土重來，靠著主帥Mazzulla帶領下，塞爾提克絕對有成為冠軍的本錢跟資源，但獨行俠看起來很有機會晉級，塞爾提克可能要面對的不會是像印第安納溜馬這樣的年輕球隊，而是像達拉斯獨行俠這樣老練、具有板凳深度，且有「雙核心」Luka Doncic、Kyrie Irving等超級球星的隊伍，Jayson Tatum、Jaylen Brown要上演「探花復仇記」，也要幫綠衫軍拿到自2008年後的首座總冠軍，關鍵在三點，就是保持專注、健康的團隊還有改進跟適應。而上次塞隊拿到總冠軍，已經要回到2008年賽季，當時對手是洛杉磯湖人，所以被球迷稱為「超塞」，但2010年湖人隊就靠Kobe Bryant的浴血奮戰，讓塞爾提克出局，自此，塞隊就沒有嘗過總冠軍滋味。

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獨行俠目前3勝0敗領先灰狼，很有機會拿下西區冠軍賽門票，根據過去歷史上數據顯示，沒有球隊能在0勝3敗後順利挺進總冠軍賽，灰狼隊可能要打出超水準演出，才有機會翻盤，此外，獨行俠若晉級，更可以證明，他們的球隊已經處於顛峰狀態。

我認為不管是塞爾提克最後對手是誰，要奪冠都要保持三項重點：

1.保持專注

塞爾提克必須保持動力。雖然他們已經拿到東區冠軍，但不能因此而變得自滿。在進入季後賽時，球隊需要保持專注並繼續努力，不放鬆警惕，Jayson Tatum、Jaylen Brown這兩位探花，要花時間讓隊友跟上，避免犯錯，或是跟2022年一樣，2場先贏後，最後把自己玩掉了。

2.健康的團隊

塞爾提克不能沒有「雙J」，Jayson Tatum、Jaylen Brown都很有活動力，另外，球隊在這次季後賽，較少有傷兵出現，Kristaps Porzingis甚至都還可以等到總冠軍賽復出，但要小心，他是否可以融入團隊，引發化學效應，還是他會拖累大家。

3.改進跟適應

塞爾提克應該時刻意識到自己的錯誤並加以改進。例如：如果外線手感不佳，他們應該能夠立即調整打法，選擇其他進攻方式。這種靈活性和適應能力將有助於他們在關鍵時刻取得勝利，尤其今年還有後衛Derrick White、Jrue Holiday等，有機會靠著外線，讓綠衫軍避免吃足苦頭，但相對的，也要保持防守的侵略性。

我認為，要看塞爾提克的今年季後賽，應該先從總冠軍賽第一戰對抗獨行俠（或是灰狼）才準，因為一路走來，綠衫軍太順了，沒有真正遇到強的球隊，加上今年邁阿密熱火隊幾乎沒有競爭力，塞爾提克要回到「超塞」時代，這幾位球星都要好好思考會遇到什麼對手。

反之，獨行俠若順利晉級總冠軍賽，我認為獨行俠的奪冠機率蠻大的，反而看起來會比塞爾提克還有競爭力，但主將Luka Doncic的膝傷，一直都是未爆彈，很有可能在總冠軍賽受到影響，令人擔憂。


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