特殊號鈔券拍賣結果出爐！這組號碼10.1萬標出　另1組身價漲逾9倍

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央行自2012年10月開始拍賣新台幣特殊號碼鈔券，至今已拍賣過23次，總得標金額為1億571萬8874元，淨收入7465萬7274元。這次是央行第24度公開拍賣特殊號碼鈔券，共拍賣100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券共126組，總計3542張，其中1組5至9張起標價最低1000元，若是多面額全套組合，每組包括500元券及1000元券各1全套，總計2全套共56張，起標價84000元，網路投標至今日上午10時止，並由央行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。
台銀也已公告這次特殊號碼鈔券的得標結果，得標金額最高的是500元券字軌為AK-VC及1000券字軌為GL-WH各1套組，各有28張500元及28張1000元，面額總計4萬2000元，最後以10萬1110元標出，為底價8萬4000元的1.2倍，相對面額倍率2.4倍。
至於身價漲最多的是1組100元券相同號碼9張組合字軌為LV-EQ，底價1800元，最後以1萬7000元標出，身價漲超額9倍，相對面額的倍率則達18.88倍。另1組100元券全套號碼28張、字軌為SX-DT，底價5600元，最後以2萬3670元標出，身價也漲超過4倍，相對面額的倍率有8.45倍。