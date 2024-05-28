NBA／16年後塞爾提克再現三巨頭　Derrick White已超越Ray Allen?

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2007年7月31日，塞爾提克啟動一筆七換一交易，從明尼蘇達灰狼手中獲得「狼王 」Kevin Garnett，加上先前和西雅圖超音速交易來Ray Allen，和Paul Pierce形成「GAP」連線，成為組團文化的先驅，當年的交易也讓塞爾提克獲得一座總冠軍，16年過去，今年的塞爾提克大家都將目光放在Jaylen Brown和Jayson Tatum的「雙探花」組合，但卻忘了Derrick White在今年季後賽打出不俗表現。
Derrick White今年季後賽場均繳出17.8分、4.6助攻、4.1籃板，三分球命中率40.7，而2008年Ray Allen在季後賽繳出15.6分、3.8籃板、2.7助攻，三分球命中率39.6，以數據上看Derrick White打出了超越Ray Allen的表現，儼然成為今年塞爾提克的第三巨頭。
2008老將不死 2024年輕風暴
2008年奪冠的塞爾提克，除了「GAP連線外」還有一眾老將助陣，包括Eddie House、Sam Cassell、P.J Brown、James Posey等，而今年的塞爾提克陣容相當年輕，年紀最小的Jordan Walsh今年20歲，當年塞爾提克奪冠時，他才4歲，目前塞爾提克陣中最年長的球員是Al Horford，今年38歲，Al Horford也在季後賽打出超群表現，是塞爾提克禁區不可獲缺的一員。
2008年的塞爾提克在例行賽打出66勝16敗，今年的塞爾提克則是打出64勝18敗，幾乎相同的戰績，而今年塞爾提克擁有Jaylen Brown、Jayson Tatum、Derrick White組成的三巨頭，其中White更是打出超越當年Ray Allen的表現，也讓球迷期待塞爾提克能夠再度拿下NBA總冠軍。