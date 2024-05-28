分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

NBA／16年後塞爾提克再現三巨頭　Derrick White已超越Ray Allen?

▲塞爾提克的「雙探花」組合Jayson Tatum(右)與Jaylen Brown(左)，加上Derrick White組成新的綠衫軍三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克的「雙探花」組合Jayson Tatum(右)與Jaylen Brown(左)，加上Derrick White組成新的綠衫軍三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

波士頓塞爾提克在今（28）日以105：102擊敗溜馬，系列賽4：0完成橫掃，順利收下東區冠軍，而距離上次塞爾提克奪冠也已過去16年，當年塞爾提克靠著「GAP」連線，在總冠軍戰以4比2擊敗Kobe Bryant率領的洛杉磯湖人，2008年的塞爾提克在例行賽打出66勝16敗，今年的塞爾提克則是打出64勝18敗，幾乎相同的戰績，而今年塞爾提克也有Jaylen Brown、Jayson Tatum、Derrick White組成的三巨頭，其中White更是打出超越當年Ray Allen的表現，也讓球迷期待塞爾提克能夠再度拿下NBA總冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Derrick White超狂表現　成為第三巨頭

2007年7月31日，塞爾提克啟動一筆七換一交易，從明尼蘇達灰狼手中獲得「狼王 」Kevin Garnett，加上先前和西雅圖超音速交易來Ray Allen，和Paul Pierce形成「GAP」連線，成為組團文化的先驅，當年的交易也讓塞爾提克獲得一座總冠軍，16年過去，今年的塞爾提克大家都將目光放在Jaylen Brown和Jayson Tatum的「雙探花」組合，但卻忘了Derrick White在今年季後賽打出不俗表現。

Derrick White今年季後賽場均繳出17.8分、4.6助攻、4.1籃板，三分球命中率40.7，而2008年Ray Allen在季後賽繳出15.6分、3.8籃板、2.7助攻，三分球命中率39.6，以數據上看Derrick White打出了超越Ray Allen的表現，儼然成為今年塞爾提克的第三巨頭。

▲波士頓塞爾提克經典的「GAP」三巨頭，左起為Paul Pierce、Kevin Garnett和Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克經典的「GAP」三巨頭，左起為Paul Pierce、Kevin Garnett和Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）
2008老將不死　2024年輕風暴

2008年奪冠的塞爾提克，除了「GAP連線外」還有一眾老將助陣，包括Eddie House、Sam Cassell、P.J Brown、James Posey等，而今年的塞爾提克陣容相當年輕，年紀最小的Jordan Walsh今年20歲，當年塞爾提克奪冠時，他才4歲，目前塞爾提克陣中最年長的球員是Al Horford，今年38歲，Al Horford也在季後賽打出超群表現，是塞爾提克禁區不可獲缺的一員。

2008年的塞爾提克在例行賽打出66勝16敗，今年的塞爾提克則是打出64勝18敗，幾乎相同的戰績，而今年塞爾提克擁有Jaylen Brown、Jayson Tatum、Derrick White組成的三巨頭，其中White更是打出超越當年Ray Allen的表現，也讓球迷期待塞爾提克能夠再度拿下NBA總冠軍。

NBA／溜馬主帥Carlisle憶述Walton趣事　「在老婆面前挽回面子」

NBA／連兩年東、西區決賽3：0一面倒！美媒解析此奇特現象

NBA／黑人問號！灰狼Towns稱每日練投三分球1500顆　嘴綠：說謊仔

灰狼Edwards被評為「過譽仔」！一數據背書獨行俠晉級冠軍戰穩了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代