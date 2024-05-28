富邦長腿女神大巨蛋高歌！李雅英學生服登場 雙馬尾害羞畫面曝光
富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍長腿女神李雅英，近日登上大巨蛋應援舞台，不但在舞台上熱力應援，還在舞台上大唱球團年度主題曲〈Go Stronger〉，影片在YouTube上曝光後引發粉絲們在社群上熱烈討論，尤其她身穿學生服、頭綁雙馬尾的造型，更是讓粉絲們直呼她是「新一代韓籍女神」。
記者張一笙／綜合報導
富邦悍將上周末打進臺北大巨蛋舉辦超人氣活動《悍將中學主題日》，連續3天的活動不僅女神們全員到齊，還統一換上學生服在舞台上活力應援，讓不少粉絲都能欣賞女神們身穿球隊制服外的美貌。
被球迷及粉絲們票選為「甜美系校花」的超人氣長腿韓籍女神李雅英在第一天的舞台應援時，被應援團團長Travis拱唱年度主題曲〈Go Stronger〉，只見李雅英一開始就看見Travis拿著麥克風向她靠近，她也默默地往一旁移動，甚至直接躲到舞台下也逃不過Travis手掌心，於是便拿起麥克風開唱。
影片曝光後不論在YouTube上及IG上都被瘋狂轉載，不少粉絲們都沉醉在李雅英的歌聲中，並表示：「這笑容真的太甜了」、「中職最強韓籍外援，真的太香太仙了」、「李雅英歌聲好聽」、「頂級的表演能力」、「要身材有身材、要臉蛋有臉蛋、要歌聲有身材及臉蛋」。