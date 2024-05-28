她也想當林襄師妹！前AKB48成員鈴木優香來了 小龍女徵選影片曝
前AKB48成員竟然來徵選小龍女了！近日，味全龍啦啦隊小龍女在社群平台上宣布要徵選小龍女的資訊，消息一出讓不少藝人、網紅、素人女孩們躍躍欲試，紛紛搶著想當林襄的師妹。而在今（28）日味全龍官方YouTube頻道釋出的徵選影片中，驚見一抹熟悉的身影，原來是前日本偶像團體AKB48的成員鈴木優香。
記者張一笙／綜合報導
23歲的鈴木優香2019年在AKB48 Team 8出道，父親是日本人、母親則是中國人，因此她會講一點中文。身高162的鈴木優香有著F Cup的好身材，被粉絲們譽為「話題新人」。日前，鈴木優香前往天母棒球場與林襄合體的照片，讓不少粉絲都在敲碗鈴木優香能夠加入味全龍啦啦隊。
鈴木優香也沒有讓球迷與粉絲們失望，在官方第2波釋出的徵選影片中，鈴木優香就在其中，讓不少粉絲們都直呼驚訝。有粉絲在影片底下中留言表示：「才第五支影片就有選擇困難症了」、「這屆參賽者好威」、「以前就想過鈴木優香，沒想到真的來報名了」、「優香最讚」、「太正太香了」。
鈴木優香2019年出道，因為身陷桃色風波，偶像生涯僅維持短短2年就結束，曾表示她的偶像就是味全龍小龍女的林襄。從AKB48畢業的鈴木優香開始拍攝寫真集、Cosplay，也成為一名YouTuber，她時常在影片中身穿各種樣式的泳裝、比基尼，大膽展露自己的好身材。近日，鈴木優香頻道中的影片主題，主要以溫泉開箱及開車獨自旅行為主，甜美的臉蛋加上傲人的身材，吸引不少粉絲追蹤。