林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

慈妹啦啦隊服太勾人！連籃籃都眼冒愛心　本人自爆：胖了2公斤

▲慈妹啦啦隊服剪裁太性感，連籃籃都眼冒愛心，本人卻承認最近胖2公斤。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹啦啦隊服剪裁太性感，連籃籃都眼冒愛心，本人卻承認最近胖2公斤。（圖／慈妹臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

棒籃雙棲「Fubon Angels」26歲成員慈妹（本名彭翊慈），擁有156公分嬌小身材、甜美童顏，被PTT鄉民形容「沒看還好，一看驚為天人」，初踏綜藝圈還受到吳宗憲青睞，玩遊戲也嘗試主持，知名度扶搖直上。慈妹昨（27）日在粉專工作花絮照，啦啦隊制服的細節設計性感，連籃籃都喊讚，本人則謙虛自招：「胖了2公斤！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職富邦悍將隊近日在台北大巨蛋對舉辦系列賽，3場吸引超過5萬名球迷進場，慈妹和Fubon Angels姐妹賣力應援，現場氣氛快速被炒熱。慈妹事後分享一組穿制服在後台擺拍的照片，可見該件小可愛式啦啦隊服，讓慈妹展露鎖骨、手臂線條和美背，無贅肉小蠻腰也見客，下半身還放送兩條結實美腿，相當賞心悅目。

▲慈妹釋出大巨蛋應援系列照，甜美中揉合性感。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹釋出大巨蛋應援系列照，甜美中揉合性感。（圖／慈妹臉書）
慈妹寫下：「大巨蛋の慈！」樂天女神籃籃（籃靖玟）留下一個眼冒愛心的表情符號，大批粉絲更是輪番激賞：「已被慈甜吸走了」、「慈妹好漂亮又可愛」、「太愛了」、「超甜美」、「慈妹出場勝率會變高」、「不能這麼好看耶！」

年初慈妹接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」

▲慈妹穿Fubon Angels制服留影，32C、22、30好身材一覽無遺。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹穿Fubon Angels制服留影，32C、22、30好身材一覽無遺。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹穿Fubon Angels制服留影，32C、22、30好身材一覽無遺。（圖／慈妹臉書）

短今、慈妹夢幻聯動！同框跳這首神曲　粉絲：啦啦隊地板跟天花板

啦啦隊女神慈妹「叼菸動作」被酸老司機　球迷震驚：甜美形象崩壞

壯壯溜滑板穿超露！由下往上拍太害羞　被教練虧：板板裂掉了啦

台灣盛產美女？蕭薔、王祖賢和4女神舊照出土　年輕人一看全服了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生