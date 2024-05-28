慈妹啦啦隊服太勾人！連籃籃都眼冒愛心 本人自爆：胖了2公斤
棒籃雙棲「Fubon Angels」26歲成員慈妹（本名彭翊慈），擁有156公分嬌小身材、甜美童顏，被PTT鄉民形容「沒看還好，一看驚為天人」，初踏綜藝圈還受到吳宗憲青睞，玩遊戲也嘗試主持，知名度扶搖直上。慈妹昨（27）日在粉專工作花絮照，啦啦隊制服的細節設計性感，連籃籃都喊讚，本人則謙虛自招：「胖了2公斤！」
記者楊穎軒／綜合報導
中職富邦悍將隊近日在台北大巨蛋對舉辦系列賽，3場吸引超過5萬名球迷進場，慈妹和Fubon Angels姐妹賣力應援，現場氣氛快速被炒熱。慈妹事後分享一組穿制服在後台擺拍的照片，可見該件小可愛式啦啦隊服，讓慈妹展露鎖骨、手臂線條和美背，無贅肉小蠻腰也見客，下半身還放送兩條結實美腿，相當賞心悅目。
慈妹寫下：「大巨蛋の慈！」樂天女神籃籃（籃靖玟）留下一個眼冒愛心的表情符號，大批粉絲更是輪番激賞：「已被慈甜吸走了」、「慈妹好漂亮又可愛」、「太愛了」、「超甜美」、「慈妹出場勝率會變高」、「不能這麼好看耶！」
年初慈妹接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」