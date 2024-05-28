國會改革法案通過恐引罷免潮？黃暐瀚示警「這些立委」
國民黨與民眾黨力推國會改革相關法案，綠營不滿藍白聯手強行表決，痛批國會黑箱，立法院外也聚集群眾抗議，藍綠各有網友列出最可能被罷免的立委名單。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，國會改革法案通過是板上釘釘的事實，接下來可能是行政院提覆議案、公民複決，或是明年二月發起罷免，不過關鍵在於民眾最後對於這件事情的看法，目前還看不到定論，可是在藍綠互相仇恨的情況下，所有勝出差距在一萬票上下的區域立委都可能被提罷免。
政治中心／綜合報導
黃暐瀚在節目《57爆新聞》表示，藍白加起來票數就是過半，所以國會改革五法一定會過，是板上釘釘的事情，接下來行政院可能提覆議案或是公民複決，還有第三個選項，就是罷免，不過立委任期滿一年才可以罷免，所以要等到明年二月，且僅有區域立委可以被罷免。至於罷免門檻，為同意票數達原選區選舉人總數四分之一、同意票大於不同意票，但只要地方服務做得好，不同意票高於同意就能輾過去。
黃暐瀚指出，藍綠各有網友列出最可能被罷免的立委名單，不過是否罷免成功，現在還無法下定論，因為關鍵在於民眾最後對這件事情的結論，但只要是輸贏在一萬票以內的立委都要特別注意，在藍綠互相仇恨的情況下，明年很可能會有一堆人被提罷免。