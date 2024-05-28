雨炸高雄　陳其邁：水情中心三級開設

中央氣象署今（28）日針對19縣市發布豪大雨特報，陳其邁在臉書發文提醒市民朋友外出記得攜帶雨具、多留意行車安全。注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水，市府水情中心已三級開設。市區、低窪地區已要求水利局準備好水閘門與抽水馬達，讓災害減到最低，讓集水區有更多水量來因應極端氣候挑戰。
記者郭凱杰／高雄報導
中央氣象署今天上午發布豪雨特報，因鋒面通過，今天新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。
高雄市上午下起大雨，陳其邁出席活動時接受媒體聯訪表示，過去雲雨胞都閃過高雄，雨量偏少，梅雨季也偏「乾梅」，今天上午北高雄降雨較多，之後雨勢將逐漸往山區移動，雨量就可能落在集水區。
陳其邁說，針對市區部分，已要求水利局準備好相關水閘門、抽水馬達等設備，低窪地區必須注意這幾天強降雨型態，隨時注意大雨特報，務必把災害減到最低，但同時希望集水區有更多水量，以因應極端氣候的挑戰。
此外，昨天近午夜時，苓雅區五權街與和平一路口出現坑洞，警方派員到場圍三角錐、警示燈，通報相關局處到場處理，幸無人受傷。市府工務局表示，是因自來水管老舊漏水造成，上午等雨歇後將開挖修復。