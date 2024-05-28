亞洲舞王羅志祥空降《SCOOL》選秀！自認嚴格 點出男團成名關鍵
男團選秀節目《SCOOL》再加一！節目團隊宣布攜手韓國三大電視台之一「SBS Medianet」共同製作及合播，包括選手、工作人員都將飛往韓國當地攝影棚錄製播出，而最後總決賽則將於高雄巨蛋現場直播，而節目也將同步在韓國電視台播出，讓粉絲相當期待。另外節目選秀導師，目前已經確定由亞洲舞王羅志祥出任，而他私底下也曝光自己的評審重點與標準，自認會非常嚴格。
記者施以慧／綜合報導
羅志祥這次獲團隊力邀，成為首位官宣重量級導師，開心接下重責大任的他，期許自己要幫大家挑出優質男團之餘，更以過往經驗與參賽者分享入選男團的3大條件：「才華技能、有自己態度、自我風格」；他更就早期男團選秀標準與現今比較其差異，「我覺得早期男團比較需要陽光滿滿笑容的感覺，現在新一代的男團因為團體中設定擔當清楚，人選就需要鮮明的自我態度、整體的風格，讓團體整體性更加分。」
提及自己的評審重點跟標準，羅志祥透露最大重點就是「要有觀眾緣」，「因為有人緣才會帶動人氣，還有不能流裡流氣，我相信一定有些參賽者有很多參賽經驗，很容易就會流露出老練感，我覺得新人還是要有新人保持初心的感覺。」期待趕緊見到男團成員的羅志祥更自認是嚴格導師，「必須要嚴格！因為我接下了這個重責大任， 就必須為觀眾、為學員負責！」
值得一提的是，《SCOOL》從製播、導師卡司都具國際話題，更以全球無國界的「全民投票制度」為唯一入選準則，讓廣大的觀眾擔任「終極裁判官」，自己喜歡的idol自己掌握決定，最終選出人氣最高的7人男團！《SCOOL》預計將於6月截止徵選、7月移地訓練、8月開始首錄、9月首播、11月進行總決賽，而節目前9集將於韓國錄製，最後總決賽將在高雄巨蛋現場直播選出最終出道成員。報名資訊與相關訊息請於各大社群平台搜尋 : SCOOL。