YouTube又重擊「廣告攔截器」！想擋廣告就直接跳片尾、全程靜音
YouTube近期動作頻頻，日前才被網友揪出，疑似正在測試專屬會員強化版的720p畫質，近日國外有用戶發現，再度祭出重擊，針對廣告攔截器執行進一步的制裁，用戶如果開啟廣告攔截器，影片不只無法觀看，影片會連一秒都跑不動，自動跳到片尾，甚至連聲音都被抽掉，再度宣示強力打擊廣告攔截器的決心。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube除了提供YouTube Premium更多便利功能之外，藉此拉攏用戶，同時還積極打擊廣告攔截器App，政策也會與時俱進的持續改變。近期國外 Reddit論壇上有不少網友發文表示，當開啟廣告攔截器後，YouTube 影片就無法正常播放，畫面會直接跳到片尾，即便調整時間軸，結果也是一樣，都會直接重複跳至片尾。
不只如此，還有網友提到，使用了廣告攔截器App，雖然畫面可以正常播放，卻只有第一秒有聲音，之後整支影片的都自動靜音，想要正常觀看，只能乖乖關閉廣告攔截器才能正常播放影片。
日前 YouTube 官方指出，當偵測用戶開啟阻擋廣告的第三方 App，就可能會碰到緩衝延遲的問題，或是收到此內容無法在此 App 觀看的錯誤通知，將大幅減速影片讀取的速度，或是乾脆讓影片跑不出來。
大動作的制裁各種廣告攔截器無疑就是要提高YouTube Premium用戶數，同時提高創作者的廣告分潤。現階段YouTube Premium 費用 iOS個人方案為每月260 元，家庭方案520 月；Android 與 PC 網頁版的個人方案，則是199 元，家庭方案調漲至 399 元，就不會有廣告干擾，且還能下載影片離線觀看、背景播放以及YouTube Music Premium資格等。