假檢座當面恐嚇帳戶被凍結！黃豪平主持《社會Now什麼》：太恐怖

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網路詐騙層出不窮，黃豪平曾經遇上兩次第三方詐騙，遭騙走7700元，近期又有人假冒朋友身分跟他聊天，疑似要遊說黃豪平投資，索性他先識破對方假身分，沒有上當，「凡想要從你身上得到任何東西，金錢、聯絡方式、私人資訊的線上詢問都要小心，辨識的唯一方法就是跟本人面對面確認，無法跟本人確認的一律視為詐騙，光用一句話一則訊息就要我給任何東西未免太便宜了！」
除了自身經歷，黃豪平分享聽過最瞎扯的詐騙，指自己有一位老師朋友，遇到詐騙集團偽裝成檢察官、銀行致電給他，最後還有真的穿著西裝的人出現恫嚇，讓當事人以為自己的帳戶即將被凍結，差點領出百萬元要親手交給別人，「最讓我害怕的是我發現其實每一個環節，詐騙集團都找到了人或者方式讓你『以為』看到真實的『證據』，太恐怖了！防不甚防！」
對於公眾事務與社會議題十分關心的黃豪平，非常高興能主持《社會Now什麼》，因為他認為，作為公眾人物很多事情發聲後就容易被放大檢視，最後通常會選擇沈默以免惹禍上身，但如果沒有辦法在日常生活中對議題產生思辯的行為，當真正有重大切身議題時，就只能被別人牽著鼻子走，「我喜歡思考，也喜歡質疑權威，這是一個很棒的舞台。」
黃豪平也列出許願清單，希望有機會探討邪教相關議題，黃豪平說: 「前陣子看了很多紀錄片，而且幾年前朋友差點在身心受創就診期間，被身邊有心人拉去道場付『功德金』，後來感官放大之後發現身邊一堆可疑的宗教單位，很希望大家都提高警覺，信教要信善道。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110