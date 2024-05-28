林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

假檢座當面恐嚇帳戶被凍結！黃豪平主持《社會Now什麼》：太恐怖

▲分享假檢座當面恐嚇你帳戶被凍結，要求交出百萬元的案例，《社會Now什麼》主持人黃豪平直喊「太恐怖了」。（圖／社會Now什麼提供）
▲分享假檢座當面恐嚇你帳戶被凍結，要求交出百萬元的案例，《社會Now什麼》主持人黃豪平直喊「太恐怖了」。（圖／社會Now什麼提供）

記者楊穎軒／綜合報導

詐騙新聞層出不窮，不管是「創意私房」類型的網路騙拐性剝削還是投資詐騙，一不小心就落入壞人的陷阱，網路節目《社會Now什麼》邀請黃豪平擔任客座主持人，深度探討詐騙集團多變的詐騙手法及網路兒少性剝削，其中一項案例，被害人被假檢察官以「帳戶即將被凍結」當面恐嚇，差點被騙走百萬元，讓黃豪平直呼：「太恐怖了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃豪平說，節目來賓分享非常多真實案例，讓他印象讓最深刻的是談兒少性剝削詐騙時，大家都以為大多都是女生受騙，其實小男生被騙人數也不容小覷，占整體報案數的1/4，有歹徒用遊戲點數騙小男生拍攝居家照，得手照片後再AI換成裸照，「甚至還有一個女生裸照被印出來貼在學校四周，這些人太可惡了！」

▲《社會Now什麼》專訪刑事局預防科科長林書立。（圖／社會Now什麼提供）
▲《社會Now什麼》專訪刑事局預防科科長林書立（左）。（圖／社會Now什麼提供）
網路詐騙層出不窮，黃豪平曾經遇上兩次第三方詐騙，遭騙走7700元，近期又有人假冒朋友身分跟他聊天，疑似要遊說黃豪平投資，索性他先識破對方假身分，沒有上當，「凡想要從你身上得到任何東西，金錢、聯絡方式、私人資訊的線上詢問都要小心，辨識的唯一方法就是跟本人面對面確認，無法跟本人確認的一律視為詐騙，光用一句話一則訊息就要我給任何東西未免太便宜了！」

除了自身經歷，黃豪平分享聽過最瞎扯的詐騙，指自己有一位老師朋友，遇到詐騙集團偽裝成檢察官、銀行致電給他，最後還有真的穿著西裝的人出現恫嚇，讓當事人以為自己的帳戶即將被凍結，差點領出百萬元要親手交給別人，「最讓我害怕的是我發現其實每一個環節，詐騙集團都找到了人或者方式讓你『以為』看到真實的『證據』，太恐怖了！防不甚防！」

對於公眾事務與社會議題十分關心的黃豪平，非常高興能主持《社會Now什麼》，因為他認為，作為公眾人物很多事情發聲後就容易被放大檢視，最後通常會選擇沈默以免惹禍上身，但如果沒有辦法在日常生活中對議題產生思辯的行為，當真正有重大切身議題時，就只能被別人牽著鼻子走，「我喜歡思考，也喜歡質疑權威，這是一個很棒的舞台。」

黃豪平也列出許願清單，希望有機會探討邪教相關議題，黃豪平說: 「前陣子看了很多紀錄片，而且幾年前朋友差點在身心受創就診期間，被身邊有心人拉去道場付『功德金』，後來感官放大之後發現身邊一堆可疑的宗教單位，很希望大家都提高警覺，信教要信善道。」

▲黃豪平專訪資深社會記者戴志揚關注性剝削。（圖／社會Now什麼提供）
▲黃豪平專訪資深社會記者戴志揚（左），關注性剝削。（圖／社會Now什麼提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

志祺七七《社會Now什麼》同框台大正妹　突認了「20%後悔當網紅」

葛斯齊不忍了！要公開「比黃子佼更髒的男藝人」　吃瓜時間曝光

賀軍翔案大逆轉！葛斯齊轉述目擊者：與女荷官接觸3分鐘被告性侵

賀軍翔被告強制性交！傳酒店女「撂黑道談條件」　他拒絕才遭提告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載