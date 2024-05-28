視察高樓火災搶救戰術 陳其邁再三叮嚀消防人員救災安全
新竹晴空匯火警造成２位打火兄弟殉職，高雄市長陳其邁今(28)日上午特別前往高雄市政府消防局第一大隊成功分隊，關切高樓火災搶救的戰術部署，實地了解相關車輛及裝備，並再次叮嚀消防同仁出勤務必注意安全。市政府也將持續投入資源，確保每位消防隊員都能擁有最先進、最安全的裝備，公同守護高雄市民的生命財產安全。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁首先聽取消防局有關高樓火災搶救戰術及部署的詳細報告，在面對高樓火災時，如何有效地進行搶救行動，包括確保個人防護裝備穿戴完整、初期火勢控制、快速疏散居民、緊急昇降機控管、遙控無人機運用及高效運用消防設備等戰術。
消防局也詳細介紹現有雲梯車功能及操作方式。這些雲梯車具備升降技術和強大的救援能力，能夠迅速抵達高樓層，為火災搶救提供了極大的便利。
同時為了讓陳其邁更進一步了解消防員個人防護裝備及空氣呼吸器的使用情況，消防隊員也展示了從頭盔、消防衣帽鞋到空氣呼吸器的全套裝備，並現場演示裝備使用方法及入室安全管制。
陳其邁強調，不管任何救災任務，最重要的就是每位同仁的安全，而完善的個人裝備、訓練是保障消防員安全的基礎，市政府將持續投入資源，確保每位消防隊員都能擁有最先進、最安全的裝備，也指示消防局未來要持續規劃採購並善用新型救災科技裝備、強化並精進各類火災搶救戰術，以提高整體救災安全與效率。