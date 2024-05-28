屏東縣動物防疫所協力檢警查獲大批動物用偽禁藥

屏東縣動物防疫所於112年10月至11月間聯合海巡署高雄查緝隊、屏東縣警局刑警大隊、財政部關務署高雄關及農業部動植物防疫檢疫署等單位，動員近百人兵分多路於高雄海關及屏東縣新埤鄉、潮州鎮等地進行非法動物用藥品聯合查緝，成功查獲抗菌劑原料、製劑等動物用偽禁劣藥約6,000公斤，及相關製藥器具與帳冊，估計市值約300萬元。屏東地檢署檢察官邱瀞慧在偵訊後，對3名主嫌申請羈押禁見獲准，並依動物用藥品管理法起訴3人。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣動物防疫所表示，近年來積極配合檢警單位打擊非法動物用藥，成效顯著。108年，該所曾與高雄市政府警察局鹽埕分局及海巡署北門查緝隊合作，查獲近6公噸偽禁藥，有效保障動物用藥安全及食用畜禽產品健康。去年8月，接獲海巡署高雄查緝隊通報，有業者涉嫌自中國大陸走私非法動物用藥品，立即報請屏東地檢署指揮偵辦。
動防所所長李永文籲請業者勿以身試法，非法製造、輸入、販賣動物用偽禁藥，依動物用藥品管理法可處1年以上7年以下有期徒刑，並科450萬元以下罰金；分裝、販賣等行為最高可處6個月以上5年以下有期徒刑，並科500萬元以下罰金。畜禽養殖業者使用偽禁藥可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者罰50萬元以上250萬元以下。業者購買使用動物用藥品時，需認明包裝或標籤上的「動物藥入字」或「動物藥製字」，避免誤用觸法。相關業者（包含公司行號、動物醫院及寵物業者）應向當地動物防疫機關辦理動物用藥品販賣業登記，否則未取得許可證擅自販售，將面臨9萬元以上45萬元以下罰鍰。